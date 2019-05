laragnatelanews

(Di giovedì 2 maggio 2019)Già da anni molte case automobilistiche hanno sostituito l’uso, anche delcon sensori di prossimità, card key, bracciali, o lo smartphone. Sembra proprio che sarà quest’ultima la strada da seguire, quale compromesso, indicata da un sondaggiocondotto in Germania. I due terzi delle persone intervistate ritengono le chiavi dell’auto una vera e propria seccatura. Sempre più connessi al nostro Smartphone, quindi, ormai una nostra appendice in tutto.Gli automobilisti più giovani fino a 40 anni e coloro che guidano frequentemente hanno riferito di aver avuto esperienze negative con le classiche chiavi dell’auto, a cominciare dalla semplice logistica. Il 45% degli intervistati non sa dove mettere le chiavi, per esempio, quando si reca in piscina; il 44% non ricorda dove le ha messe e impiega molto tempo per ritrovarle; il 38% le ...

MaurizioMurgia : Perfectly keyless, la APP di Bosch per ovviare all'uso della chiave o telecomando per l'auto - MaurizioMurgia : Perfectly keyless, la APP di Bosch per ovviare all’uso della chiave o telecomando per l’auto - laragnatelanews : Perfectly keyless, la APP di Bosch per ovviare all’uso della chiave o telecomando per l’auto -