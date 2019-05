ItalyMFA : Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è in costante contatto con l’Ambasciatore d’Italia a Caracas per agg… - TelevideoRai101 : Moavero:Venezuela,no a opzione militare - Massimi47715989 : Venezuela:Moavero, no a opzione militare - Ultima Ora - ANSA -

"Noi non riteniamo mai le opzioni militari delle opzioni. La nostra Costituzione è esplicita: l'Italia ripudia e rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".Così il ministro degli Esteri,Milanesi, sul possibile intervento Usa in, a margine della conferenza 'The State of the Union'. Poi sulla Libia: l'escalation del conflitto "preoccupa moltissimo". L'Italia opera "mantenendo un dialogo inclusivo con tutte le parti" per la pace e in "stretto collegamento con l'Onu".(Di giovedì 2 maggio 2019)