Conte sblocca il caso Siri e chiede una tregua a Salvini e Di Maio

(Di giovedì 2 maggio 2019) Dopo settimane in cui i due partiti di governo si sono divisi suldel sottosegretario Armando, indagato per una presunta corruzione, il presidente del Consiglio, Giuseppe- da massimo responsabile dell'organo di governo, che ha sempre ben presente la sua cultura giuridica - ha sempre mediato. Stasera però ha tirato le fila:rà al prossimo Consiglio dei ministri la revoca dell'incarico ricoperto dall'esponente leghista., da parte sua, ha deciso di giocare d'anticipo sulla conferenza stampa convocata dal premier ad horas. Con una nota ha spiegato che se non arriveranno novità dai magistrati dell'inchiesta entro quindici giorni presenterà le sue dimissioni. Un fulmine a ciel sereno per palazzo Chigi che non era stato affatto avvisato. Fonti qualificate parlano di un'arrabbiato' e anche 'deluso' specie, c'è chi non manca di ...

