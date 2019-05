Traffico Roma del 01-05-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 1 MAGGIOORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DA VIA OSTIENSE ALL’AUOTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN INCIDENTE.REGOLARE LUNGO TUTTA LA CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA IN DIREZIONE STADIO DA VIA COLLI DELLA FARNESINA. RICORDIAMO CHE, SALVO PROROGA, LA RIAPERTURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII È PREVISTA PER IL 4 MAGGIO. IN ZONA TUFELLO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA CAPRAIA ALTEZZA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE. CONTINUANO I DISAGI PER LA LINEA METRO C DA QUESTA MATTINA. PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE È MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA GROTTE CELONI E ...

