Bufera su Salvini | scrive un libro per l’editore vicino a CasaPound 

"Di Maio e Salvini? Due coglioni" : Bufera su Miccichè : Quando parla non ama usare mezze parole il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè , soprattutto quando si tratta di commentare il governo gialloverde. 'In Sicilia sono arrivati insieme Matteo Salvini ...

"Usi il carabiniere ucciso per attaccare Salvini". È Bufera su +Europa : Esplode la polemica social dopo la morte di Vincenzo Carlo Di Gennaro, il carabiniere di 46 anni ucciso questa mattina a Cagnano Varano. A sollevare le proteste degli utenti di Twitter è il post pubblicato da Benedetto Della Vedova, esponente di +Europa . Il segretario del partito di Emma Bonino ha cinguettato poche ore dopo l'omicidio in strada, attaccando Salvini sul tema dell'immigrazione."Cordoglio profondo per il carabiniere ucciso a Foggia ...

'Leghisti del c... - vi sparo a vista' - Bufera su ex assessore Pd - Salvini risponde su Fb : La politica degli ultimi tempi fa registrare toni spesso molto accesi. L'eco che arriva dai social non fa che amplificare le parole che i politici locali affidano ai propri post, ignari o consci del fatto che l'appartenenza ad un gruppo politico rischi di veicolare il messaggio a dismisura. Un rischio di cui potrebbe non essersi preoccupata Tiziana Favero, già consigliere comunale e assessore con il Partito Democratico a Montebelluna. ...