Berlusconi in terapia intensiva | è stato operato per occlusione intestinale

Berlusconi ricoverato in terapia intensiva : Il leader di Forza Italia salta la presentazione delle liste di Forza Italia per le elezioni europee a Villa Gernetto. Sui social: «Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!»

Berlusconi operato per occlusione intestinale al San Raffaele. Il leader Fi in terapia intensiva - mercoledì primo bollettino medico : "Ogni voto in più a Forza Italia avvicina la fine dell'incredibile governo giallo-verde e la ricostruzione di un centro-destra tradizionale, coerente con i nostri programmi, liberista in economia, ...