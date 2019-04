TelevideoRai101 : P.A., 8.400 assunzioni prossimi 3 anni - Fleparinps : Pa, annunciate dal ministero 8.400 assunzioni straordinarie tra cui 1.300 unità di personale non dirigenziale a tem… - f_ragusa : RT @petunianelsole: Nel prossimo triennio ci saranno 8.400 assunzioni straordinarie per le amministrazioni centrali. La bestia cresce. E ha… -

Sono 8.400 lestraordinarie previste per il prossimo triennio nelle amministrazioni centrali. Lo annuncia il ministero della Pubblica amministrazione in una nota in cui si risponde alle preoccupazioni espresse dai sindacati. Nel comunicato, si ricorda anche che nel prossimo quinquennio sono previste "6.150 nuovestraordinarie nei corpi di Polizia" e "1.500 per il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".(Di mercoledì 24 aprile 2019)