Cannes 2019 | il programma

(Di giovedì 18 aprile 2019)È stato annunciato ufficialmente ildel Festival di, che si terrà dal 14 al 25 maggio. In concorso troviamo anche l'Italia, con Marco Bellocchio e il suo traditore. Il film d'apertura è The Dead Don't Die di Jim Jarmusch, anche in concorso insieme a, tra gli altri Almodóvar, i Dardenne, Dolan e Malick. Eccovi ilcompleto.CONCORSOTHE DEAD DON’T DIE di Jim Jarmusch (Film d’apertura)DOLOR Y GLORIA (Douleur et Gloire / Pain and Glory) di Pedro AlmodóvarIL TRADITORE di Marco BellocchioNAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI (The Wild Goose Lake) di Diao YinanPARASITE di Bong Joon-hoLE JEUNE AHMED (Young Ahmed) di Jean-Pierre Dardenne e Luc DardenneROUBAIX, UNE LUMIÈRE (Oh Mercy!) di Arnaud DesplechinATLANTIQUE di Mati DiopMATTHIAS ET MAXIME (Matthias and Maxime) di Xavier DolanLITTLE JOE di Jessica HausnerSORRY WE MISSED YOU di Ken LoachLES ...

