Quello in riva al Po l' ho ucciso io Svolta nell' omicidio di Stefano Leo

(Di lunedì 1 aprile 2019) C'è un sospettato per l'del 34enneLeo. A poche ore dalla 'passeggiata' di amici e parenti inal Po per chiedere di far luce sul delitto, un 27enne con piccoli precedenti penali ha rivelato di essere stato lui, lo scorso 23 febbraio, a uccidere la vittima con un fendente alla gola. I carabinieri del Comando provinciale di Torino, coordinati dai sostituti procuratori Ciro Santoriello e Enzo Bucarelli, hanno già trovato i primi riscontri alla confessione. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo di indiziato di delitto. L'uomo, Said Machaouat, un italiano di origini marocchine, è stato trattenuto fino alla tarda serata di domenica in via Valfrè, negli uffici dell'Arma, dove è stato portato dopo che si era presentato spontaneamente in Questura. "inal Po l'hoio", ha detto in modo confuso agli agenti, ...

