Omicidio Stefano Leo : confessa un ragazzo di 27 anni : Ha 27 anni e piccoli precedenti penali, l'uomo che ha ucciso Stefano Leo il 23 febbraio a Torino. Costituendosi, ha anche consegnato l'arma del delitto, un coltello da cucina buttato in una cassetta ...

Omicidio Leo.Said temevo fare altri guai : ANSA, - TORINO, 1 APR - "Mi sentivo braccato dai carabinieri. Non volevo commettere altri guai". Said Machaouat, il 27enne di origini marocchine fermato nella notte, ha spiegato così perché ha deciso ...

Stefano Leo - 27enne fermato per l'Omicidio/ Torino - "l'ho ucciso per uno sguardo" : Omicidio Stefano Leo, 27enne di origine marocchina confessa 'l'ho ucciso io'. Il movente resta ancora oscuro, ritrovata e sequestrata l'arma.

Un uomo è stato arrestato per l’Omicidio di Stefano Leo a Torino : Un 27enne di origine marocchina e residente a Torino, Said Mechaout, è stato arrestato domenica con l’accusa di aver ucciso Stefano Leo, il 33enne di Biella accoltellato il 22 febbraio lungo i Murazzi, gli argini del Po a Torino. Mechaout è stato arrestato dopo

"Quello in riva al Po l'ho ucciso io". Svolta nell'Omicidio di Stefano Leo : C'è un sospettato per l'omicidio del 34enne Stefano Leo. A poche ore dalla 'passeggiata' di amici e parenti in riva al Po per chiedere di far luce sul delitto, un 27enne con piccoli precedenti penali ha rivelato di essere stato lui, lo scorso 23 febbraio, a uccidere la vittima con un fendente alla gola. I carabinieri del Comando provinciale di Torino, coordinati dai sostituti procuratori Ciro Santoriello e Enzo Bucarelli, hanno già ...

Torino - Omicidio ai Murazzi : fermato 27enne che ha confessato di avere ucciso Stefano Leo : La soluzione del giallo del misterioso assassino di Stefano Leo potrebbe essere arrivata, improvvisa ed inattesa, nel pomeriggio di domenica 31 marzo. Solo poche ore dopo la marcia con i palloncini rossi, organizzata dal padre e dagli amici della vittima nei luoghi del delitto, per chiedere che fosse fatta luce sulla morte del giovane, un ragazzo di 27 anni si è presentato in Questura a Torino. “Sono io che l’ho ucciso” avrebbe spiegato ai ...

Omicidio di Stefano Leo - un giovane si costituisce : «L’ho ucciso - vi racconto tutto» : Fermato un 27enne di origini marocchine, si è costituito nel pomeriggio dai carabinieri a poche ore dalla marcia per chiedere verità sulla morte del 33enne. L’uomo ha fornito dettagli sull’arma del delitto. Le indagini proseguono anche ai fini di chiarire il movente

Omicidio Stefano Leo - svolta nel caso : un 27enne ha confessato il delitto : Oggi pomeriggio un 27enne italiano, di origine marocchine, poche ore dopo la marcia organizzata dagli amici e dal padre di Stefano Leo, si è presentato spontaneamente in Questura per confessare l'Omicidio. I carabinieri e i magistrati titolari delle indagini hanno trovato i primi riscontri alle confessioni del fermato, tra cui la presunta arma del delitto, avvenuto lo scorso 23 febbraio. Il 34enne Stefano Leo venne ucciso a coltellate nei ...

Quello che sappiamo dell'Omicidio di Stefano Leo : Dallo scorso febbraio passeggiare lungo i Murazzi, a Torino, non è più la stessa cosa. Soprattutto lungo quel tratto di strada che costeggia il fiume Po davanti a Piazza Vittorio, una delle piazze più note e più grandi d'Europa. A scrivere è chi, in quella zona, ci abita da diversi anni. E che ha speso molti sabato e molte domeniche mattine passeggiando, correndo con gli auricolari nelle orecchie, leggendo seduto su una panchina o ...

Omicidio dei Murazzi - 600 lettere per trovare lassassino di Stefano Leo : Seicento lettere per chiedere aiuto ai residenti dei palazzi sul Lungo Po Machiavelli a Torino. Le ha imbucate una per una il patrigno di Stefano Leo, il giovane ucciso per una coltellata alla gola ai ...

Omicidio di Stefano Leo - 500 lettere nelle buche dei residenti : “Aiutate le indagini” : Sono passate tre settimane dall’Omicidio di Stefano Leo, il giovane ucciso con una coltellata alla gola mentre camminava lungo la passerella dei Murazzi, a Torino. Da quel 23 febbraio le indagini sono andate avanti, ma non sembra esserci stata alcuna svolta per individuare l’uomo che ha aggredito il 33enne, apparentemente senza motivo. E così i fam...

Torino - Omicidio di Stefano Leo ai Murazzi : la fuga del killer ripresa dalle telecamere : La telecamera di sicurezza numero 50 ha ripreso la fuga dell’assassino di Stefano Leo ed anche gli ultimi istanti di vita del 33enne commesso. Il Corriere della Sera racconta quelle scene, immortalate sabato 23 febbraio a Torino, poco dopo che un uomo rimasto ignoto aveva ferito mortalmente il giovane, con un unico colpo alla carotide. L’aggressione era appena avvenuta, a pochi metri di distanza, sul lungo Po Machiavelli. Nel filmato per dieci ...