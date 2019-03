Roma caos | Ranieri | ' Non sono pentito e non mi dimetto'

Roma - urla e caos nel primo consiglio post De Vito. Pd : “Dimissioni”. Raggi : “Spallate vecchio sistema - resistiamo” : Proteste, bagarre, urla e richieste di dimissioni verso la sindaca Virginia Raggi al primo consiglio comunale di Roma dopo l’arresto per corruzione dell’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. L’Aula del Campidoglio si era già subito surriscaldata per la lunga attesa della sindaca M5s, tra le proteste del Partito democratico e di Fratelli d’Italia, così come dei militanti presenti tra il pubblico ...

Piccolo : Roma nel caos e sindaca vola in Qatar : Roma – “Nella Capitale i #bus prendono fuoco e le stazioni metro del centro sono chiuse. I due #Tmb hanno preso fuoco e i #rifiuti sono ovunque. Il presidente dell’Assemblea capitolina e’ agli arresti per corruzione. #Raggi & Co. sono volati in #Qatar”. #27Marzo”. Cosi’, su Twitter, Ilaria Piccolo, consigliera Pd del Comune di Roma. L'articolo Piccolo: Roma nel caos e sindaca vola in Qatar proviene ...

Metro A nel caos a Roma : sequestrata Barberini - dopo Repubblica chiusa anche Spagna : La centralissima stazione Barberini della Metro A di Roma è stata sequestrata oggi dalla magistratura dopo la rottura di un gradino delle scale mobili avvenuto giovedì scorso, e in una...

Caos Roma : a Ferrara lite Dzeko-El Shaarawy : Dzeko-El Shaarawy, a Ferrara fu vera rissa: questo è quanto riporta il Corriere dello Sport. I giocatori si sono resi protagonisti di una lite molto accesa avvenuta nell'intervallo della partita di Ferrara. Da questo episodio nasce lo sfogo di Claudio Ranieri nelle interviste e le ...

Roma : caos allenatori - era così necessario esonerare Di Francesco? : A Roma l’obiettivo Champions non è ancora svanito, ma restano pesanti dubbi sull’esonero di Di Francesco. L’arrivo di Ranieri è sembrato un tentativo di riavvicinamento con la tifoseria, che negli ultimi mesi ha contestato una gestione della società vista troppo “aziendale”.Dopo la vittoria di misura contro l’Empoli, è arrivata una sconfitta a Ferrara in una gara dove la Spal ha meritato la vittoria, con ...

Caos stadio Roma : indagato anche l’assessore allo sport - il grillino Frongia : L’Assessore allo sport del comune di Roma, Daniele Frongia, figura tra gli indagati in merito al caso di corruzione relativo allo stadio giallorosso L’Assessore allo sport del comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato per corruzione nell’ambito di un filone dell’inchiesta sullo stadio della Roma per il quale lo scorso 13 giugno vennero arrestate nove persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi, proprietario ...

Caos stadio Roma - l’ordinanza del gip recita : “De Vito a disposizione di Parnasi” : Marcello De Vito è stato arrestato stamane a seguito di indagini in merito al nuovo stadio della Roma, accuse di corruzione per il pentastellato “Luca Parnasi, al fine di acquisire il favore di Marcello De Vito che guidava in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale i lavori dell’Assemblea Capitolina riguardanti il progetto per la realizzazione del Nuovo stadio della Roma, si è determinato, in adesione ad ...

La Roma nel caos - Monchi si dimette : Contrario all’esonero di Di Francesco È caos alla Roma. Ieri la società giallorossa, all’indomani dell’eliminazione dalla Champions, ha esonerato Eusebio Di Francesco. Oggi il direttore sportivo spagnolo Monchi – che sempre ieri aveva un battibecco con i tifosi in aeroporto – lascia il club perché in disaccordo con la decisione di allontanare l’allenatore. L’annuncio ufficiale ci sarà oggi. Sarà una ...

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos : Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione sindacale durerà 24 ore sulle linee Atac e dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Attualmente le linee metro A, B, B1, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo nel tratto urbano sono attive con riduzioni di ...

Caos Roma : Monchi litiga con i tifosi - pronto Ranieri : Scene da psicodramma Romanista. Giocatori e dirigenti contestati da alcuni tifosi all'aeroporto di Porto, il ds Monchi che litiga con una ventina di contestatori, il sempre traballante Di Francesco, ...