Giorgio Panariello | Nel mondo del web essere comici è difficile

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019)non è solo un attore e un comico ma è anche autore. È nelle librerie "Adesso tu" una raccolta di racconti sull"amore. L"uscita del suo libro è un modo per volgere uno sguardo alla sua carriera e, per l"occasione, intervistato da Il Corriere, afferma: "Non è facileneldel web dove le battute corrono più veloci di noi.""Ho scritto una raccolta di racconti tenuti insieme dall"idea di potersi innamorare al primo sguardo - racconta -, mi sono innamorato a scuola per la prima volta anche se non mi sono mai fatto avanti." Sul suoattore, comico e presentatore, inoltre,, afferma dimolto fortunato. "Sono riuscito a fare quello che ho sempre voluto fare. Ricordo che da piccolo mi chiudevo in bagno e usavo la spazzala di mia nonna - rivela-, non sono timido, ho sempre voluto attirare l"attenzione su me. Cos"è la tv di oggi? ...

SpettacolandoTv : Che tempo che fa | questa sera super ospiti Simona Ventura, Fiorella Mannoia e Giorgio Panariello -