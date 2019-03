sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019)ha dominato contronella finale delOpen, lo svizzero sontuoso al servizio e non soloha vinto oggi il torneo numero 101 della sua favolosa carriera, il quarto in quel di. Un successo netto questa sera contro, un 6-1 6-4 condizionato anche da un infortunio che ha colpito l’americano sul finale dell’incontro.al di là di questa serata, ha giocato un torneo sontuoso, facendo fuori avversari molto diversi tra loro con la sua solita eleganza ed il talento sconfinato che lo contraddistingue. Adesso Kingsi sposterà insieme al tour sulla terra, con lo scopo di preparare alla grande anche il Roland Garros alla veneranda età di 37 anni.sembra essere in uno stato di forma favoloso, intoccabile al servizio, solo tre punti persi al servizio questa sera e si affaccerà alla stagione sulla terra con grandi ...

nikita82roma : La carica dei 101. Sua Maestà. Re. Leggenda. #Federer - Paolo885 : Evvai ?? #Federer la carica dei 101 poker al #MiamiOpen “un mito !aldilà dei successi,la qualità è qualcosa di fanta… - Sport_Fair : Federer e la 'carica dei 101': Roger è il Re di Miami, nulla da fare per Isner -