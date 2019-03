Una riorganizzazione | non una riforma dei beni culturali

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Circolano da alcuni giorni le slides utilizzate dal ministro Alberto Bonisoli per illustrare la sua proposta didel MiBAC, elaborata da una commissione istituita nello scorso mese di gennaio (DM 31.1.2019) a associazioni e a varie realtà rappresentative del mondo dei. È doveroso preliminarmente sottolineare positivamente il metodo di ascolto e confronto adottato dal ministro. Sempre, però, nell'ambito delle considerazioni preliminari, è altrettanto doveroso sottolineare che questo intervento non si qualifica come una verama come unaministeriale (chiara nella stessa denominazione della Commissione di studio per lo sviluppo e l'assestamento organizzativo del MIBAC). Un'ennesima, verrebbe da dire, con cambi di nomi, sigle e uffici come se ne sono conosciute a decine nella quarantennale ...

