Sicurezza stradale | lunedì a Milano Ania Campus | iniziativa per studenti

Sicurezza stradale : ecco come l’Europa corre ai ripari chiedendo aiuto alla tecnologia : Per contrastare il terribile fenomeno delle morti sulle strade l’Unione europea punta sull’obbligo di nuovi sistemi di Sicurezza attiva e passiva L’Unione Europea ha un nobile, ma decisamente difficile obbiettivo, ovvero quello di salvare la vita a ben 25mila persone e di evitare il ferimento grave di 140.000 utenti della strada entro il 2038. Si tratta di una tappa che porterà ad uno scopo ancora più grande denominato “Vision Zero” che ...

Sicurezza stradale - convegno a Parete il 31 marzo : presenzierà Roberto Fico : "Anche il mondo delle forze armate non mancherà all'appuntamento " commenta Biagio Ciaramella " e questo possiamo affermarlo avendo ricevuto adesione dalla Prefettura, dalla questura, dai carabinieri,...

Sicurezza stradale - ecco le ricette Volvo. Dai 180 orari di velocità massima ai crash test su manichini “donna” : La casa di Goteborg è in prima fila quando si parla di Sicurezza stradale. La sua strategia Vision 2020 punta ad azzerare il numero di vittime o feriti gravi a seguito di incidenti a bordo di una Volvo entro il 2020. Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia, nel corso di una serata dedicata proprio a questo tema ha spiegato bene la filosofia che c’è dietro questo intento: “La Sicurezza è da sempre il principio che guida le nostre azioni. Da ...

Sicurezza stradale : i SUV di ultima generazione non temono i nuovi e più severi crash test : Scopriamo come alcuni dei più recenti SUV riescono ad offrire la massima Sicurezza ai propri occupanti Il mercato automotive sta vivendo l’incredibile boom commerciale di SUV e crossover capaci di conquistare con il passare del tempo una fetta sempre più cospicua di clientela. Il segreto di questo successo si nasconde nel confort e nella versatilità offerta da questo tipo di vetture, inoltre la maggior parte dei loro acquirenti è convinta ...

Sicurezza stradale : l’UE propone soluzioni tecnologiche per ridurre gli incidenti : Il parlamento europeo potrebbe varare una serie di norme che contribuirebbero in maniera molto significativa sull’abbattimento degli incidenti mortali Il Parlamento dell’Unione Europea ha denunciato un preoccupante aumento degli incidenti stradali mortali sulle strade del Vecchio Continente. Nonostante il numero degli incidenti mortali sia diminuito di oltre la metà negli ultimi 20 anni, secondo un recente studio questo drastico calo si è ...

Modica e Sicurezza stradale : opera di pulizia e lavori in corso : sicurezza stradale: opera di pulizia all'incrocio “Caitina” all'altezza tra lo svincolo tra la SS115 e la SS 194 Vicino stadio Pietro Scollo a Modica

Sicurezza stradale - la svolta di Volvo : ridurrà la velocità massima a 180 km/h : Del resto su tutte le autostrade del mondo, a eccezione della Germania, l'andatura è limitata al massimo ai 140 km/h. Le vetture veloci e potenti esercitano un grande fascino, ma la maggior parte dei ...

Ducati si impegna con Safety21 per perorare la causa della Sicurezza stradale : Oggi a Borgo Panigale (BO) in casa Ducati è stato firmato l’accordo tra Ducati Motor Holding, madre delle rosse su due ruote, e Safety21 società italiana che offre servizi ad enti pubblici, Forze armate e Polizia di Stato. L’accordo che ha valenza triennale è stato firmato per abbracciare le iniziative sociali che da tempo vengono promosse da entrambe le aziende. Il piano di sicurezza stradale realizzato da Safety21 in collaborazione con ...

Ducati insieme a Safety21 per la Sicurezza stradale : al via il progetto “Ti voglio Bene” : Ducati e Safety21 insieme per la sicurezza stradale. Ducati e Safety21 promuovono la sicurezza sulle strade attraverso il progetto “Ti voglio Bene”. Testimonial Ducati nelle scuole italiane con eventi ed iniziative mirate ai giovani Ducati e Safety21, società italiana di servizi tecnologici che offre agli Enti Pubblici e alle Forze di Polizia piattaforme avanzate e servizi innovativi di outsourcing per il miglioramento degli standard della ...

Lombardia : 8 milioni per la Sicurezza stradale : Stanziati su base regionale 8 milioni di euro destinati agli Enti locali per realizzare interventi per ridurre l’incidentalità stradale. “Nel 2017 in provincia di Milano, secondo i dati ACI Istat, si sono verificati 13.905 incidenti, di cui 8.559 nel capoluogo lombardo. 108 i morti, 53 a Milano. 18.557 feriti in provincia, 11.123 in città. In […] L'articolo Lombardia: 8 milioni per la sicurezza stradale sembra essere il primo su ...

Pneumatici e Sicurezza stradale - a fare la differenza è anche il lavoro del gommista : Quando si parla di sicurezza stradale non bisogna tralasciare il ruolo fondamentale determinato dal gommista perché, come spiega Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma, “non basta aver acquistato le marche più note a garanzia di qualità del prodotto, aver scelto gomme omologate e adatte al proprio veicolo e al periodo stagionale, ma è necessario poi prestare la massima attenzione al corretto montaggio e alla successiva manutenzione”. Con ...

Sicurezza stradale : UE - 2100 morti in meno se si abbassa la velocità di 1 km/h : La soluzione per diminuire il numero di vittime sulle strade passa attraverso la riduzione dei limiti di velocità. Uno studio del Consiglio Europeo per la Sicurezza nei Trasporti (Etsc) sostiene che basterebbe abbassare di un chilometro orario la velocità per ridurre le vittime di 2.100 unità l’anno sulle strade europee. Ridurre la velocità è particolarmente necessario se si pensa che dal 35 al 75% dei veicoli viaggia oltre i limiti sulle ...

Sicurezza stradale : ok del Parlamento UE all’etilometro che blocca l’auto : Nel 2017 25.300 persone hanno perso la vita nelle strade dell’Unione a causa di incidenti e 135.000 sono rimasti gravemente feriti. Il 21 febbraio, la Commissione per il mercato interno del Parlamento europeo ha adottato una direttiva finalizzata a ridurre questi numeri di vittime e feriti sulle strade dell’UE. Nel testo si chiede di rendere più avanzati e obbligatori i dispositivi di Sicurezza, cosiddetti “salvavita”, dei ...