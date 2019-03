I figli dei boss e le loro vite in cerca di riscatto (Di sabato 30 marzo 2019) I figli dei boss e le loro vite in cerca di riscatto



Nati e cresciuti in famiglie di mafia, camorra e ’ndrangheta, questi “eredi” sono protagonisti consapevoli o inconsapevoli della storia della criminalità organizzata italiana. Un libro di Dario Cirrincione racconte le loro storie. L'ESTRATTO







Nati e cresciuti in famiglie di mafia, camorra e 'ndrangheta, questi "eredi" sono protagonisti consapevoli o inconsapevoli della storia della criminalità organizzata italiana. Un libro di Dario Cirrincione racconte le loro storie. L'ESTRATTO

