Ecuador-Cile | firmato accordo per sviluppo congiunto progetto nel settore del rame

agenzianova

(Di sabato 30 marzo 2019) Lo ha annunciato il ministero dell'Economiaiano in un comunicato. La partecipazione di Enami Ep sarà del 51 per cento, mentre quella di Codelco del 49 per cento. Negli ultimi sei anni, tra il ...

ecuabot : RT @OrizzonteFut: Ha iniziato il #SudamericanoSub17 dalla panca, ora ne è una stella. Johan #Mina, 10 sulle spalle, sta spingendo l'#Ecuado… - OrizzonteFut : Ha iniziato il #SudamericanoSub17 dalla panca, ora ne è una stella. Johan #Mina, 10 sulle spalle, sta spingendo l'… - Intralot_Calcio : #Amichevoli #Friendlymatch Interessanti le sfide in programma nella notte, a cominciare da #StatiUniti #Cile. A seg… -