Bollo auto 2018 | prescrizione breve al via | come non pagano i furbi

termometropolitico

(Di sabato 30 marzo 2019)al via,non, quando èSulfigurano ancora alcuni aspetti controversi, sui quali però la giustizia sta cercando di fare chiarezza definitivamente. Tra i fattori considerati emerge il periodo necessario affinché la tassa sul veicolo non pagata cade ine di conseguenza non è più richiedibile dalla Regione. Una recente ordinanza della Cassazione ha fatto chiarezza in merito: laper il mancato pagamento delnon è di dieci anni, ma molto più: quando cade inIlè quella tassamobilistica che si paga una volta all’anno alla Regione, fatta eccezione per le Provincenome di Trento e Bolzano e per chi risiede in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna. Infatti, nel primo caso ilva versato alla ...

Agenzia_Entrate : #Agevolazioni per la #mobilità delle persone con #disabilità. Niente bollo auto e esenzione dall’imposta di trascri… - torinoggi : Bollo auto: odg in Regione chiede la prescrizione breve - vitaleciavatta1 : RT @Agenzia_Entrate: #Agevolazioni per la #mobilità delle persone con #disabilità. Niente bollo auto e esenzione dall’imposta di trascrizio… -