L' Italia è tra i mercati videoludici a crescere più velocemente in Europa - editoriale

'Ndrangheta - ok Uruguay a estradizione in Italia di Rocco Morabito - : Un tribunale penale di Appello ha detto sì al ritorno del pregiudicato: su di lui pende condanna in contumacia della magistratura Italiana a 30 anni. Secondo i media, i suoi legali faranno ricorso a ...

BankItalia - Fabio Panetta direttore generale : torna Daniele Franco - entra Alessandra Perrazzelli : Rinnovamento nella continuità. In questo spirito ieri sera il Consiglio Superiore di Bankitalia, in seduta straordinaria, dopo una discussione di due ore e mezza, ha completato il pacchetto di nomine ...

Meteo : alta pressione su tutta Italia - week-end stabile ma a tratti fresco : L'anticiclone delle Azzorre si sta riportando prepotentemente su tutta Italia, dove negli ultimi giorni si è fatta sentire una perturbazione artica carica di aria fredda, vento e anche maltempo. Le...

Contratti vecchi e crisi - così AlItalia paga fino al 60% in più per gli aerei : Ma in generale la situazione continua a non essere ottimale per la compagnia che pure con quegli aerei si è piazzata al primo posto nel mondo nella classifica della puntualità stilata da FlightStats ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Numero massimo raggiunto nel trap femminile e nello skeet maschile : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

BankItalia - Panetta dg : torna Franco - entra Perrazzelli : ... il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era incontrato con il governatore, a Palazzo Chigi, per una colazione di lavoro con al centro peraltro anche i conti pubblici, l'economia e un'azione ...

Liliana Allena : 'Vinum trasformerà Alba nella più grande enoteca a cielo aperto d'Italia' : La presenza dell'intero sistema di promozione vinicola del Piemonte fa sì che Vinum sia uno dei principali appuntamenti del territorio per gli appassionati del mondo del vino. Ogni anno in Primavera ...

Di Maio incontra i big dell'hi-tech per convincerti a investire in Italia : 'Stiamo parlando dei marchi che hanno rivoluzionato l'economia mondiale e, con essa, le nostre vite. Sono le aziende che ci consentono di tenere in tasca un computer, un telefono e una macchina ...

Stralciato il «revenge porn» : protestano le parlamentari di Forza Italia e Pd : Sul ddl «Codice rosso» sulla violenza sulle donne in discussione alla Camera, la maggioranza prima si divide poi si ricompatta. Se infatti l'emendamento presentato dalla Lega per l'introduzione - in ...

Equitazione - diversi atleti Italiani impegnati nel completo nel weekend tra Francia e Inghilterra : weekend ricco di appuntamenti per quanto riguarda il completo dell’Equitazione. Tra Gran Bretagna e Francia, infatti, vedremo all’opera diversi rappresentanti italiani nelle prove internazionali in programma. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo delle gare e quali binomi vedremo al via. In primo luogo, in occasione del tradizionale evento internazionale di Belton e più precisamente nel CCI4*-S al via il ...

Stralciato il «revenge porn» : protestano le parlamentari di Forza Italia e Pd : Bocciati gli emendamenti che avrebbero trasformato in reato la diffusione non autorizzata di materiale intimo altrui. protestano in aula. L'esame del etsto slitta a martedì. Sarti (M5S): «Serve una discussione più ampia». Boldrini: «Occasione persa»

Il pompiere che ha salvato migliaia di vite : “L’Italia mi accusa di complicità con i trafficanti” : Miguel Roldán, 32 anni, è un vigile del fuoco di Siviglia. Nell'estate del 2017 ha soccorso migliaia di migranti nel Mediterraneo come volontario della Ong tedesca Jugent Rettet. L'anno scorso il cooperante spagnolo è stato accusato dalla procura di Trapani di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Un reato che può costargli diversi anni di carcere. A Fanpage.it Miguel ha raccontato la sua esperienza e perché trova assurda l’accusa di ...

Progetto Ryder Cup 2022 - l’Italia lavora per diventare connubio tra turismo e golf : Progetto Ryder Cup 2022: convegno ”turismo e golf” al golf Club Cavaglià turismo e golf, un legame sempre più forte con grandi prospettive di crescita per l’Italia in avvicinamento alla Ryder Cup 2022. È stato questo il filo conduttore del convegno “turismo e golf” al golf Club Cavaglià (BI) con il coordinamento del Comitato Regionale FIG Piemonte, insieme alle Delegazioni Regionali FIG della Liguria e della Valle d’Aosta. ...