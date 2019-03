LG ha sviluppato un sistema per applicare l’antenna 5G nel display

Un ex sviluppatore di Diablo 3 ha delle proposte per migliorare il sistema di loot di Anthem : Ormai non è un segreto che uno degli elementi più deboli di Anthem (nuovo TPS con elementi RPG di BioWare) è il suo sistema di loot e ricompense. Tuttavia c'è sempre modo di migliorarsi e a tal proposito l'ex systems designer di Diablo 3 Travis Day, ha avanzato alcune idee per migliorare il gioco.Come riporta VG247, Day inizia parlando di quelle che lui chiama "inscrizioni morte", ovvero delle etichette che non riflettono minimamente le capacità ...