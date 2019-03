Lecce | bimbo di due mesi e mezzo muore a causa di un rigurgito | famiglia straziata

Lecce - bimbo di 3 anni dimenticato per 5 ore nello scuolabus. La madre rompe il vetro e lo salva : Il piccolo sta bene: si era addormentato a bordo del mezzo che, fortunatamente, è stato parcheggiato all'ombra: solo per questo la distrazione dell'autista e dell'assistente di bordo non ha avuto conseguenze tragiche