F1 – Le verità di Lewis Hamilton | “monoposto danneggiata? Non a causa di un cordolo | e

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)certo che la sua monoposto in Australia non si siadi un: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp del Bahrain I piloti della F1 sono pronti a scendere in pista per le prime prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019.vorrà sicuramente andare a caccia del riscatto dopo il secondo posto di due settimane fa in Australia e la vittoria del suo compagno di squadra Valtteri Bottas.photo4/LapresseIl campione del mondo in carica, a Melbourne ha dovuto fare i conti con un problema alla sua monoposto, che secondo una prima analisi era dovuto ad un passaggio su un. A distanza di qualche settimana,è certo di non aver commesso errori: “abbiamo visto il calo di performance dal giro 4 del GP d’Australia. C’è chi ha parlato di un danno creato da un ...

LaCapaRouja : @xcholeric In verità Io questa la sapevo e l’ho sbagliata ?? i libri di Lewis sono almeno 5 scritti ed io come una cogliona ho messo Dumas. - quaranta_vito : @LewisHamilton è il più veloce della griglia battendo le pole di #AyrtonSenna e i numeri non sempre dicono la verit… -