Contromano in una zona vietata Multa per un pullman turistico

cittadellaspezia

(Di venerdì 29 marzo 2019) La Spezia - E' salito con un busda Via XX Settembre fino all'incrocio con Via XXVI Marzo, violando tutte le disposizioni in materia. Così un autista di un mezzo, proveniente dalla Romania, ...

fantastjcbeom : Solo sotto casa mia possono prendere la rotatoria contromano raga non l’avevo mai vista una cosa del genere in vita mia - giovanniproto67 : RT @SteveTamburini: Complimenti a De Bertoldi. Si pensa di più alle casse dello stato invece della salute del pianeta. Volevo acquistare un… - BotGomme : RT @TotoRacing92: Ho sentito stridire di gomme sotto casa. Mi sono affacciato: una citroen C2 nera che sfrecciava e che a fine via svolta c… -