Aston Martin DBS GT Zagato e DB4 GT Continuation | una coppia da 7 milioni

Aston Martin Zagato - paghi una prendi due : Quest'anno Zagato compie cento anni. Un periodo in cui la storica carrozzeria milanese ha legato il suo nome a quello dei brand più famosi del mondo dell'auto. Ma negli ultimi anni la collaborazione con Aston Martin è diventata molto più stretta e per celebrare questo speciale compleanno la Casa britannica sta portando a termine una vettura speciale. Si chiama DBS GT Zagato e fa parte del progetto DBZ Centenary ...

Aston Martin DBS GT Zagato - Una coupé da 8 - 5 milioni di euro per i 100 anni : Per festeggiare i 100 anni della carrozzeria Zagato l'Aston Martin ha realizzato la DBZ Centenary Collection, una coppia di vetture che sarà proposta in serie limitata di 19 esemplari. Con 6 milioni di sterline più tasse (in Italia, aggiungendo l'Iva, si arriva a oltre 8,5 milioni di euro), i clienti della Casa britannica e dell'atelier milanese potranno portarsi a casa una DB4 GT Zagato Continuation e una DBS GT Zagato. La prima è una ...

La prossima supercar Aston Martin di 007 sarà elettrica : (Foto: Aston Martin) Aston Martin Rapide E sarà la prossima supercar di James Bond e per la prima volta l’agente segreto più famoso del mondo si esibirà in inseguimenti e scene d’azione a emissioni zero, e senza rombi se non quelli dei motori delle auto antagoniste. Mantenendo lo storico sodalizio tra 007 e la celebre casa automobilistica britannica, anche il venticinquesimo titolo della saga vedrà il marchio Aston Martin associato ...

Lagonda All-Terrain Concept - la nuova vettura elettrica di Aston Martin (che userà anche il prossimo 007?) : Aston Martin ha presentato al Salone di Ginevra 2019 un Concept futuristico di SUV firmato “Lagonda All-Terrain Concept”. Questo modello offre una panoramica della prima serie di modelli del nuovo “marchio” di lusso.. Questo SUV propone una visione futurista che concentra una serie di specifiche tecnologiche, di supporti e di eleganza e confort oggi sconosciuti, per le vetture non di lusso sfrenato, ma di una ...

James Bond : la prossima auto dell’agente 007 sarà una Aston Martin 100% elettrica : Le riprese del film inizieranno il prossimo mese e, secondo le prime indiscrezioni, ci permetteranno di vedere incredibili sequenze di azione a bordo dell’elettrica inglese È ufficiale: Daniel Craig nei panni di James Bond, nel prossimo film ‘Shatterhand’, sarà al volante di una Aston Martin completamente elettrica. Se anche un purista come James Bond cede il passo alla tecnologia, allora davvero il futuro ...

Aston Martin presenta la Vanquish Vision Concept : È il nome simbolo di una granturismo con motore V12 in posizione anteriore. Vanquish è, anche, un'indicazione sul futuro verso l'anno 2022. E la nuova Aston Martin Vanquish Vision Concept segna l'...

I sogni di Newey - tra Red Bull e Aston Martin Valkyrie : Il boss della Red Bull Christian Horner è convinto che Adrian Newey sia stato ispirato dall’arrivo della Honda nel 2019. Dopo essere scivolato dietro a Mercedes e Ferrari nell’era turbo ibrida, il passaggio allo status effettivo con i motori Honda secondo i vertici aumenterà le chance di battere i due maggiori rivali nelle prossime stagioni. […] L'articolo I sogni di Newey, tra Red Bull e Aston Martin Valkyrie sembra essere il ...

La nuova hypercar AM-RB 003 di Aston Martin consente di usare lo smartphone come display : Dall'edizione 2019 del Salone dell'auto di Ginevra arriva un'interessante novità targata Aston Martin: stiamo parlando di AM-RB 003 L'articolo La nuova hypercar AM-RB 003 di Aston Martin consente di usare lo smartphone come display proviene da TuttoAndroid.

Aston Martin - Supporterà i giovani piloti inglesi : La Aston Martin si è ritagliata un ruolo centrale per la promozione e lo sviluppo dei futuri campioni del mondo inglesi, assumendo il ruolo di partner principale nel progetto BRDC Young Driver of the Year. Il costruttore inglese, infatti, si schiera accanto al British Racing Drivers Club, contribuendo in maniera significativa al premio che ogni anno viene assegnato a una giovane stella nascente inglese.Una spinta verso la F.1. A partire da ...