Pagelle TV della settimana (18-24/03/2019). Promossa Nadia Toffa. Bocciati Il Nome della Rosa e Riccardo Fogli : Nadia Toffa Promossi 9 a Nadia Toffa. Ogni domenica sera la giornalista è in prima linea, con professionalità e garbo, alla guida de Le Iene. E mentre l’appuntamento domenicale fa ascolti e funziona, Nadia combatte la sua battaglia contro la malattia facendo da esempio e lanciando un significativo messaggio agli spettatori. 8 a Valeria Fabrizi. Tra i punti a favore di Che Dio Ci Aiuti, fiction di Rai1 archiviatasi con l’ennesimo ...

Nadia Toffa nella bufera per il tweet sull'Olocausto : 'I Palestinesi erano lì da tempo' : Nadia Toffa è tornata a far parlare di sé. Questa volta la conduttrice del programma Le Iene è finita al centro di un'aspra bufera mediatica per aver commentato gli ultimi conflitti in Medio Oriente tra il popolo palestinese e quello israeliano. La Toffa attraverso il suo profilo Twitter ha cinguettato: "Capisco profondamente il dolore per l'Olocausto ma la storia dice che i Palestinesi erano li da tempo". nella seconda parte del messaggio ...

Nadia Toffa non ha mai cancellato il numero in rubrica di Fabrizio Frizzi : Momenti di nostalgia anche per Nadia Toffa in occasione del primo anniversario della scomparsa di Fabrizio Frizzi . La conduttrice de Le Iene, anche lei alle prese con una tortuosa battaglia contro un ...

Fabrizio Frizzi - Nadia Toffa mostra il suo numero di telefono su Instagram : 'Non l'ho mai cancellato' : ricorda nel giorno dell'anniversario della sua morte. Il conduttore è scomparso in seguito a un'emorragia cerebrale e in queste ore molti colleghi e amici hanno speso qualche parola per lui in ...

Nadia Toffa e Fabrizio Frizzi - la foto da gelare il sangue : "Non l'ho mai cancellata" - eccola : "Non l’ho mai voluto cancellare. Sei sempre con noi. Ti vogliamo tanto bene. Proteggici da lassù". Nadia Toffa ricorda così Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai mancato un anno fa e ancora molto presente nei cuori di vip e persone comuni. La Iena mostra sui social una foto del contatto di Frizzi sul s

Nadia Toffa non smette di lottare : ‘Giorno di chemio - sempre col sorriso’ : “Buongiorno bella gente. Per me giorno di chemio, sempre col sorriso. Viva la vita e buona giornata a tutti” così Nadia Toffa ha scritto su Instagram attorno a mezzogiorno di martedì 19 marzo, condividendo una sua foto dall’Ospedale San Raffaele di Milano, dove sta portando avanti la sua lotta contro la malattia. 24 ore dopo aver visto i suoi profili social intasati da utenti che rispondevano sdegnati al parere da lei espresso ...

Nadia Toffa dice la sua su Greta Thunberg : ‘Che vergogna’. Il web insorge : “Usano i bambini per non fare nulla. Che vergogna“. Da queste parole è scaturito un nuovo putiferio social per Nadia Toffa: la iena, sempre molto attiva sul web nonostante stia portando avanti la sua lotta contro il cancro, ha voluto dire la sua sul ruolo della piccola Greta Thunberg durante le recenti manifestazioni relative al clima. L’opinione della Toffa sulla giovanissima portavoce del dibattito sul cambiamento climatico ...

Nadia Toffa : "Nuovo giorno di chemio" : Nadia Toffa è di nuovo al centro delle attenzioni dei social network. Un'attenzione riservartele soprattutto dagli amici che da sempre la seguono in questo suo calvario. Dal dicembre del 2017 oramai è passato quasi un anno e mezzo, da quando cioè sta combattendo contro la sua malattia. Questo però non le ha impedito di continuare a stare in televisione tra dirette, servizi per il suo programma e le cure che le sono indispensabili per combattere ...

Nadia Toffa : età - madre - fidanzato e carriera. Chi è la iena : Nadia Toffa: età, madre, fidanzato e carriera. Chi è la iena Carriera e famiglia di Nadia Toffa Una delle inviate più conosciute ed apprezzate dal pubblico di Italia 1 e non solo: con la trasmissione Le Iene, a cui ha preso parte anche nelle vesti di conduttrice, Nadia Toffa si è guadagnata l’ affetto di numerosi fan, pronti nelle dimostrazioni di solidarietà non appena era stata diffusa la preoccupante notizia sulle sue condizioni di salute. ...

Nadia Toffa si arrabbia prima de Le Iene : 'Vergogna!'. Lo sfogo - : ... che in questi ultimi giorni è diventata un vero e proprio simbolo della lotta al cambiamento climatico e che è stata un simbolo anche delle proteste che si sono svolte in giro per il mondo. La ...

Nadia Toffa si arrabbia prima de Le Iene : “Vergogna!”. Lo sfogo : Nadia Toffa prima de Le Iene commenta il caso di Greta Thunberg Sta facendo molto discutere il caso di Greta Thunberg, la ragazza svedese attivista, che in questi ultimi giorni è diventata un vero e proprio simbolo della lotta al cambiamento climatico e che è stata un simbolo anche delle proteste che si sono svolte in giro per il mondo. La 16enne è riuscita a dare voce ad un problema importante, ovvero l’inquinamento climatico, ...