Maltempo | “Più collaborazione dall’Ue per gestire i rischi”

(Di giovedì 28 marzo 2019) Potenziare la cooperazione transfrontaliera fra regioni per ridurre i rischi legati alle catastrofi naturali e migliorare la risposta degli enti territoriali quando queste si verificano. E’ l’obiettivo principale del parere adottato a larghissima maggioranza dalla commissione Risorse naturali (NAT) del Comitato europeo delle Regioni (CdR), di cui e’ relatore il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti.“Si tratta di una proposta che arriva dagli enti locali e regionali, che ha gia’ trovato un interesse da parte di molti dirigenti europei e anche dalle Nazioni unite” commenta Ciambetti da Gozo (Malta), dove si e’ riunita la NAT. “L’Europa ogni anno ha morti e danni miliardari per catastrofi naturali”, sottolinea Ciambetti, che come primo punto del suo parere segnala la richiesta d’inserire un ...

