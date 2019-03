Fedez | Con J-Ax e Rovazzi abbiamo fatto grandi cose | non rinnego nulla

Gue Pequeno contro Fedez “bravo a ricalcare i passi delle star mondiali”; parla anche di Sfera Ebbasta e Chiara Ferragni : Il neo giudice di The Voice si confessa. Venerdì sera, ospite del programma TV La Confessione, di Peter Gomez, ha parlato del collega Fedez e di Sfera Ebbasta ma anche del matrimonio del rapper con la fashion influencer Chiara Ferragni. La coppia ha anche un figlio, Leone, protagonista - suo malgrado .- di numerose pubblicazioni sui social. Gue Pequeno ha raccontato la sua antipatia nei confronti di Fedez, una sensazione "a pelle", senza ...

Gue Pequeno si scaglia contro Fedez : 'Ha avuto comportamenti poco corretti - è astuto' : Gue Pequeno torna a raccontarsi in una nuova intervista televisiva che ha concesso al programma 'La confessione', condotto da Peter Gomez e trasmesso sul canale Nove. Nel corso della lunga chiacchierata, Gue ha parlato anche del suo rapporto con Fedez, ammettendo di non provare grande stima nei suoi confronti, complici una serie di comportamenti poco corretti che mister Ferragni avrebbe avuto dietro le quinte del mondo musicale e che, tuttavia, ...

Chiara Ferragni e Fedez - odio senza confini. La foto di Leone che scatena gli insulti : Ancora nel vortice delle polemiche Chiara Ferragni e Fedez. Questa volta è stato un regalo che ha ricevuto il piccolo Leone a scatenare gli utenti di Instagram. Giorni fa il piccolo ha compiuto un anno e i genitori hanno postato una foto in cui si trova a bordo di una fiammante Lamborghini bianca, u

Guè Pequeno contro Fedez : 'Su Sfera Ebbasta ha perso un'occasione per stare zitto' : I rapporti tra Gué Pequeno e Fedez, che fino a un paio di mesi fa sembravano tornati nell'ambito della cordialità – se non addirittura del rispetto artistico, dopo la partecipazione di Gué Pequeno al concerto di San Siro del primo giugno 2018 – negli ultimi tempi sono tornati ad essere a dir poco burrascosi. Il rapper infatti, pochi giorni dopo l'uscita dell'ultimo album del compagno di Chiara Ferragni, 'Paranoia Airlines', aveva criticato il ...

La Confessione (Nove) - Gué Pequeno : “Fedez? Su Sfera ha perso un’occasione per tacere. E’ un intrattenitore astuto” : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. Il giornalista mostra al cantante una foto di Sfera Ebbasta, il trapper idolo dei giovanissimi, finito al centro di una bufera mediatica l’8 dicembre 2018 quando in una discoteca, in provincia di Ancona, trovano la morte una mamma e cinque teenager. “Tutti lo hanno conosciuto per la ...

Fedez : il piccolo Leone non spegne la candelina - con effetto sorpresa : ecco il video : Lo scorso martedì 19 marzo, in concomitanza con i festeggiamenti per la celebrazione della festa del papà, il piccolo e dolcissimo Leone non è riuscito a spegnere la sua prima candelina di compleanno. O meglio si sarebbe allenato duramente per farlo, tanto da provarci davanti a tutti nel giorno della sua festa, ma qualcosa è andato storto proprio nel fatidico giorno in cui si è trovato tra le braccia dei suoi genitori web-star, Fedez e Chiara ...

Fedez spiazza il pubblico con una romantica dedica alla Ferragni : iniziato da soli due giorni 'Paranoia Airlines', il tour di Fedez che toccherà diverse città italiane, ma il rapper ha già fatto il pienone nelle prime due date, sia a Firenze che a Torino. Ed è stato ...

Fedez : il disco crolla in classifica - il confronto con Salmo ed altri rapper è impietoso : L'ultimo album di Fedez, 'Paranoia Airlines', è uscito il 25 gennaio 2019. Dopo essere stato letteralmente massacrato dalla critica e da molti colleghi, il progetto è riuscito comunque a guadagnarsi il disco platino – complice anche un'imponente campagna pubblicitaria concretizzatasi nei giorni a cavallo della release – già nella prima settimana di vendite, qualcosa che in tempi recenti non accade molto spesso, soprattutto in ambito urban. Il ...