Biglietti in prevendita per il concerto degli Afterhours a Bologna | unica data del 2019

Lewis Capaldi a Milano con l’album Divinely Uninspired To A Hellish Extent : Biglietti in prevendita : Lewis Capaldi a Milano, in concerto per un'unica data italiana. L'evento è in programma per il 30 ottobre prossimo al Fabrique e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti autorizzati. L'artista presenterà il suo atteso disco d'esordio dal titolo Divinely Uninspired To A Hellish Extent il cui rilascio è in programma in tutto il mondo per il 17 maggio. Reduce dal tutto esaurito della scorsa tournée, Lewis Capaldi ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Steve Hackett a Firenze - si aggiunge una nuova data al calendario : Si aggiunge un concerto a Firenze di Steve Hackett dei Genesis dopo le date già annunciate per il calendario di spettacoli che terrà in Italia nel 2019. I live in programma si terranno a Roma, Bologna, Torino e Bergamo. Tra i brani da portare sul palco ci sono quelli di Selling England by the Pound del 1973, che sarà suonato per intero durante tutte le date del tour. La nuova data è prevista per il 18 luglio in piazza della Santissima ...

Biglietti in prevendita per le nuove date estive di Fiorella Mannoia per l’album Personale : Sono ufficiali le nuove date estive di Fiorella Mannoia, che si aggiungono a quelle già annunciate e che vanno a completare il calendario dei concerti che potrebbe aggiornarsi ancora con altri spettacoli a supporto di Personale. Il nuovo album (qui la tracklist) arriverà il 29 marzo ma l'artista ha già rivelato alcuni particolari che riguardano l'album, compreso il ritorno di Ivano Fossati che è autore di Penelope: "Ivano non è mai mancato. ...

Biglietti in prevendita per i concerti a Home Venice Festival - anche Alborosie in line-up : gli ultimi dettagli : I concerti di Home Venice Festival arricchiscono la line-up dell'evento che anticipa Home Festival di Treviso, storicamente previsto per la fine di agosto e i primi giorni del mese di settembre. La sessione di live in quel di San Giuliano di Mestre è prevista dal 12 al 14 luglio, con una serie di artisti già confermati ai quali si aggiungono nuovi nomi, in tutto 5, con la line-up annunciata che al momento era così composta: Pusha T, Mura ...

The Struts in Italia nel 2019 - in concerto a Modena e Roma : Biglietti in prevendita per le nuove date : The Struts in Italia, in concerto per due date a maggio 2019. Dopo il successo del concerto ai Magazzini Generali di Milano, il gruppo raddoppia e torna nella penisola per altri due eventi, in programma in primavera. Il 25 maggio i The Struts saranno al Vox Club di Nonantola (Modena) e il 26 maggio saranno in concerto all'Orion di Ciampino (Roma). I biglietti per i due eventi saranno disponibili in prevendita da mercoledì 27 marzo alle ore ...

Un nuovo concerto di Tom Walker in Italia nel 2019 : Biglietti in prevendita per i 3 eventi di giugno : Tom Walker in Italia nel 2019 terrà tre concerti, non due come precedentemente annunciato. Nelle scorse ore è stato comunicato un nuovo appuntamento che si aggiunge ai due già confermati nel mese di giugno. Tom Walker sarà in concerto in Italia anche il 25 giugno, a Merano, in occasione del World Music Festival che si terrà ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Il nuovo spettacolo in provincia di Bolzano si colloca dopo i due appuntamenti ...

Concerti di Joan As a Police Woman in Italia nel 2019 - nuova data a Padova : info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Joan As a Police Woman in Italia nel 2019, con la nuova data di Padova che va ad aggiungersi a quelle già annunciate a Roma, Bologna e Corigliano D'Otranto. Il prossimo concerto è in programma il 7 giugno presso la Sala dei Giganti dell'Università di Padova. I biglietti per l'evento della rassegna AAVV Artisti Vari Indipendenti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati e con le ...

Giorgia al Lucca Summer Festival : Biglietti in prevendita per la prima data del Pop Heart Summer Nights : Giorgia al Lucca Summer Festival giovedì 18 luglio 2019. Oggi è stata annunciata la prima data estiva del Pop Heart Tour di Giorgia, in programma per il prossimo 18 luglio a Lucca. A questo appuntamento ne seguiranno molti altri, in fase di definizione, che verranno comunicati nelle prossime settimane. I biglietti per il concerto di Giorgia al Lucca Summer Festival saranno disponibili in prevendita da lunedì 25 marzo alle ore 10:00 online e ...

Concerti dei Puddle of Mudd in Italia nel 2019 - unica data a giugno : info e Biglietti in prevendita : I Concerti dei Puddle of Mudd in Italia arrivano per una sola data dal vivo che si terrà il 15 giugno a Pinarella di Cervia, in occasione della manifestazione Rock Planet. I biglietti sono in prevendita a cominciare dalle 10 del 22 marzo. La consegna dei biglietti è garantita secondo le modalità abituali con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. Con questa opzione, è necessario recarsi in cassa con la ...

Hozier al TOdays Festival 2019 di Torino : tutti i concerti e i Biglietti in prevendita : Hozier al TOdays Festival 2019: si esibirà a Torino nel mese di agosto per l'unico concerto in programma in Italia quest'anno. Il TOdays Festival è in programma per il 2019 nei giorni del 23, 24 e 25 agosto. Le location sono diverse, ma tutte sparse nella città di Torino che tre giorni diventa un luogo di musica dal vivo a cielo aperto per proporre alcuni degli artisti più apprezzati nella scena internazionale. Hozier è tra questi e si ...

Concerti dei Low in Italia nel 2019 per Double Negative : info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti dei Low in Italia, che tornano nel nostro paese a poco tempo dalla loro ultima calata nel Bel Paese avvenuta appena qualche mese fa. Il gruppo calcherà di nuovo in nostri palchi a cominciare dal 5 aprile con la data di Padova. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, con prezzi che sono già suddivisi per tutti gli ordini di posto. La prima data è in programma per il 5 ...

Biglietti in prevendita per i concerti degli America in Italia nel 2019 - anche Verona e Taormina tra le tappe : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti degli America in Italia nel 2019, già pronti a una lunga sessione prevista nel tour internazionale con inizio in quel di Asti a cominciare dal 4 luglio prossimo e con conclusione al Teatro Antico di Taormina l'11 luglio. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 10 del 25 marzo per tutte le date in programma eccetto quella di Taormina ...

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets al Teatro Antico di Taormina con le canzoni dei Pink Floyd : Biglietti in prevendita : Nick Mason’s Saucerful Of Secrets al Teatro Antico di Taormina, in concerto in Italia per un appuntamento previsto in Sicilia, in una delle location più suggestive della penisola. La data è quella del 12 luglio 2019 e i biglietti saranno disponibili in prevendita da venerdì 22 marzo alle ore 10.00 su TicketOne e TicketMaster. Nick Mason’s Saucerful Of Secrets suoneranno una selezione di canzoni dei Pink Floyd: la band composta da Nick Mason, ...

Concerti dei Marillion in Italia nel 2019 tra Roma e Padova : info e prezzi dei Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti dei Marillion in Italia con sole due tappe che consentiranno al gruppo di Steve Hogarth di approdare a Roma e Padova nel dicembre del 2019 per una data al Teatro Geox e una all'Auditorium della Conciliazione di Roma. I prezzi dei biglietti partono dai 39 ai 29 euro per le due date annunciate, con tagliandi di ingresso già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. La consegna è garantita secondo le ...