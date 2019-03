Schianto tra due auto | muore una coppia di giovani fidanzati

Tragico Schianto in A1 - Claudio muore sul camion a un mese dalla pensione : "A un mese o forse meno alla pensione e con svariati problemi di salute aveva rinunciato a tutto per continuare la sua passione" ha ricordato il genero di Claudio Zambelli, un autotrasportatore di 62 anni vittima di un terribile incidente al volante del suo camion lungo la A1 tra Piacenza e Fidenza, in Emilia Romagna.Continua a leggere

Emigrati per avere un futuro - Sharon e Giuseppe morti in un tragico Schianto in Germania : Le due vittime sono Josef Giuseppe Piscopo di 30 anni e Sharon Delle Cave di 21 anni, rispettivamente zio e nipote. Entrambi originari del Napoletano, sono rimasti coinvolti in un incidete mortale in moto nei pressi di Stoccarda, in Germania, dove l'uomo viveva e lavorava e dove lei era andato a trovarlo.Continua a leggere

Schianto in autostrada - imprenditore muore tra le lamiere : Alberto Rava, 63 anni, è deceduto dopo essere finito contro un camion fermo in autostrada: per lui non c'è stato nulla da...

Tragico Schianto nella notte : tre giovanissimi morti e due feriti : Gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dopo le 2 nel Brindisino, sulla strada che collega...

Brindisi - Schianto sulla statale : auto contro trattore - due morti e feriti : Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi. Le vittime sarebbero morte sul colpo dopo l'impatto con un mezzo...

737 MAX - le registrazioni del primo Schianto : i piloti non trovarono risposte sui manuali : Una risposta che ora anche l'Fbi e le autorità per la sicurezza aerea di tutto il mondo stanno cercando di mettere a fuoco.

Erika Stefani - tragedia per il ministro leghista : Schianto al rally in Algeria - morto il padre : Una tragedia per il ministro della Lega Erika Stefani, titolare degli Affari regionali: in Algeria, è morto il padre, Giovanni Stefani. L'uomo è scomparso in seguito a un incidente in un rally motociclistico. Lascia la figlia, un figlio e la moglie. Giovanni Stefani aveva una macelleria a Trissino,

Schianto a Padova - Greta muore a 18 anni. Sui social i video fatti poco prima della tragedia : Greta Luison, diciotto anni, è morta in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a San Pietro in Gu (Padova). In auto insieme a lei viaggiavano altri quattro giovani, rimasti feriti. I cinque giovani, come si vede anche dalle immagini apparse sui loro profili social, erano reduci da una serata di divertimenti.Continua a leggere

Sassari - terribile Schianto in strada : muore 27enne - mamma salva i 3 bimbi col suo corpo : La donna ha difeso col suo corpo i piccoli di uno, tre e sette anni rimanendo ferita gravemente ma riuscendo a salvarli. I bimbi che viaggiavamo senza seggiolini se la sono cavata solo con qualche contusone mentre la 27enne è ricoverata in Rianimazione. Ferito anche il guidatore mentre è deceduto il 27enne che era sul sedile passeggero.Continua a leggere

Schianto aereo dei volontari - 8 italiani tra le 157 vittime : Etiopia e Cina sospendono l'uso dei Boeing 737 Max : Il velivolo della Ethiopian Airlines, nuovo di zecca, in volo da Addis Abeba a Nairobi, in kenya, è precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo. Non ci sono superstiti. Lo stesso modello era caduto ...

Tragico Schianto all'alba sulla A1 : Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5 sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto...

Pesaro - terribile Schianto sull’Adriatica : morti due giovani - tra i feriti anche due bambini : I due giovani, dei quali non si conoscono ancora età e nomi, sono morti sul colpo e tra i feriti ci sono anche due bambini.Continua a leggere

Schianto tra una moto e un suv : ferito 18enne di Bordighera. Video : Schianto Un diciottenne è rimasto ferito, verso l'una della scorsa notte, dopo essersi schiantato in moto contro su un suv di targa francese. L'incidente è avvenuto, all'angolo tra via Noaro e via ...

Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1 - Schianto da due autoarticolati - uno prende a fuoco : Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1, schianto da due autoarticolati, uno prende a fuoco Alle ore 19.40 circa sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra ...