Red Bull Discesa Libera | che festa con Paris

F1 - GP Bahrain 2019 : il circuito di Sakhir ai raggi X. Favorevole a Ferrari - Mercedes o Red Bull? : Dopo l’impronosticabile esordio del Gran Premio di Australia, il Mondiale 2019 di Formula Uno si sposta nel deserto di Sakhir per il Gran Premio del Bahrein, seconda prova stagionale. Si correrà, ancora una volta, sotto le luci dei riflettori per uno di quei fine settimana più spettacolari di tutta l’annata. Andiamo, quindi, a scoprire le caratteristiche del tracciato creato dall’architetto tedesco Hermann Tilke. Lunghezza di 5.4 km, ...

F1 - Hamilton e Wolff sorpresi dalla Honda : “ha permesso alla Red Bull di mangiarsi la Ferrari di Vettel” : Il team principal della Mercedes e il campione del mondo hanno speso belle parole per il motore Honda, che quest’anno spinge le Red Bull Il sorpasso di Verstappen ai danni di Vettel nel corso del Gp d’Australia ha acceso i riflettori sul motore Honda, tanto vituperato lo scorso anno per le continue rotture che hanno coinvolto la McLaren. photo4/Lapresse Quest’anno la musica sembra essere cambiata, considerando i primi ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Solo in Cina sapremo a che livello siamo» : ROMA - Il terzo posto ottenuto in Australia non deve illudere la Red Bull per il resto della stagione. È quanto sostiene il pilota della scuderia anglo austriaca salito sul podio a Melbourne. ' 'È ...

F1 Mercedes - Wolff : «La Red Bull lotterà per il titolo» : ROMA - Grazie al passaggio alle power unit Honda, laa Red Bull può rappresentare una minaccia reale nella lotta per il titolo. Lo sostiene il team principal della Mercedes Toto Wolff, alla luce di ...

F1 Mercedes - Wolff : «La Red Bull è una minaccia per il titolo» : ROMA - La Red Bull, con il motore Honda, può rappresentare una seria minaccia nella lotta per il titolo. Lo sostiene il team principal della Mercedes Toto Wolff, alla luce di quanto visto durante il ...

Hakkinen : “La Red Bull-Honda sarà una forza nel 2019” : La Red Bull-Honda ha tutte le carte in regola per essere una forza nel 2019: questa l’opinione del due volte campione Mika Hakkinen, che ha applaudito il primo podio della Casa nipponica dal ritorno in F1 nel 2015. La partnership McLaren-Honda è stata un fallimento, ma nel primo GP della Red Bull motorizzata Honda Max […] L'articolo Hakkinen: “La Red Bull-Honda sarà una forza nel 2019” sembra essere il primo su ...

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i ...

F1 - GP Australia 2019 : analisi della gara. Mercedes dominante - Red Bull prima antagonista? Ferrari mai così male da anni : 57 secondi e 109 millesimi. 58 secondi e 230 millesimi. Scritti in questo modo, i distacchi di Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Valtteri Bottas, fanno ancor più impressione di quanto lo siano già di loro. Nessuno, assolutamente nessuno avrebbe potuto immaginare per la Ferrari un ritardo simile nel corso del Gran Premio di Australia 2019 di F1. 58 giri nei quali i due Ferraristi hanno corso solamente in difesa, non risultando ...

F1 – Mercedes subito in fuga - Ferrari e Red Bull già lontane : ecco la classifica Costruttori dopo il Gp d’Australia : La doppietta della Mercedes in Australia permette al team campione del mondo di portarsi subito in testa nei Costruttori, davanti a Ferrari e Red Bull La Mercedes fa già il vuoto nella classifica Costruttori dopo il Gp d’Australia, scavando un solco di 22 punti sulla Ferrari e 29 sulla Red Bull. Un avvio di stagione esaltante per il team di Brackley, che piazza subito la doppietta al primo appuntamento dell’anno con Bottas ...