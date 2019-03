La maggior parte delle persone non dorme abbastanza e la soluzione potrebbe essere

La maggior parte degli americani prevedono declino del paese - : "La maggior parte degli americani è convinta che l'economia dello stato sarà più debole, l'assistenza sanitaria diventerà meno accessibile, l'ambiente si deteriorerà e gli anziani troveranno più ...

Secondo un recente studio condotto da EA - la maggior parte dei giocatori vuole titoli più inclusivi : Un recente studio condotto dal team Global Consumer Insights di EA ha rilevato che la maggioranza dei giocatori considera molto importante l'inclusività all'interno di un videogioco.Come riporta PC Gamer, lo studio è partito lo scorso maggio e ha coinvolto 2.252 intervistati con un range di età tra i 13-54 anni. Naturalmente le domande sono state accompagnate da esempi pratici come immagini di personaggi generati casualmente (quindi diverse ...

Reddito di cittadinanza - la maggior parte delle domande dal Sud : pochissimi i giovani : L'Aula della Camera ha iniziato l'esame del decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100. Intanto Il Sole 24 Ore ha effettuato un'analisi sui richiedenti del Reddito: più del 50% delle domande arriva dal Sud Italia e dalle Isole, molte meno dal Nord e dal Centro. Pochi i giovani: gli under 30 sono solo il 6,7%.Continua a leggere

La maggior parte degli antivirus per smartphone Android è inutile : Scegliere un antivirus per lo smartphone Android è tutt’altro che semplice, perché molti dei software in circolazione sono inefficaci o inaffidabili. È quello che emerge da uno studio condotto da AV- Comparative, sito specializzato nella comparazione di software di sicurezza. È stato analizzato il funzionamento di 250 app presenti sul Play Store e descritte come antivirus. Solo 80 hanno superato il test, ossia hanno rilevato più del 30% ...

Emergenza plastica - in mare la maggior parte dei rifiuti prodotti dall'uomo : Da molti anni si cerca di sensibilizzare le persone sull'Emergenza della plastica. Difatti, ogni anno, vengono distribuiti innumerevoli prodotti costituiti prevalentemente o totalmente da questo materiale per niente biodegradabile. Il problema principale, però, è che la maggior parte di questi prodotti non viene riciclata, ma dispersa nell'ambiente, provocando diversi danni all'intero ecosistema. Effetti dannosi della plastica Secondo dati ...

Strage in Congo - deraglia un treno merci : 24 morti di cui la maggior parte sono bambini : Le notizie che arrivano dalla Repubblica democratica del Congo sull’incidente ferroviario parlano di almeno di 24 persone morte e altre 31 ferite, in seguito al deragliamento di un treno merci a Bena Leka, nella provincia di Kasai: sul convoglio viaggiavano un numero imprecisato di passeggeri clandestini. Secondo la polizia ferroviaria, e riportato da Al Jazeera, le vittime sono soprattutto bambini ed il bilancio dei morti e’ ...

Migranti - lo studio : tutto quello che la maggior parte degli italiani crede di sapere è sbagliato : Nel lavoro "Il valore economico dell'immigrazione", la docente di Economia politica riporta i dati del sondaggio di Eurobarometro: gli italiani sovrastimano, +17%, la presenza di stranieri in Italia: ...

Blackout in Venezuela - la maggior parte del Paese al buio per ore : L'articolo Blackout in Venezuela, la maggior parte del Paese al buio per ore proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

YouTube toglierà la sezione commenti dalla maggior parte dei canali che pubblicano video di minori : YouTube bloccherà la sezione dei commenti alla maggior parte dei canali che pubblicano video in cui compaiono minori, in seguito alle segnalazioni dei giorni scorsi di messaggi inappropriati e riconducibili ad attività di pedofilia. Ora solo alcuni canali selezionati potranno includere

YouTube ha tolto la sezione commenti dalla maggior parte dei canali che pubblicano video di minori : YouTube bloccherà la sezione dei commenti alla maggior parte dei canali che pubblicano video in cui compaiono minori, in seguito alle segnalazioni dei giorni scorsi ldi messaggi inappropriati e riconducibili ad attività di pedofilia. Ora solo alcuni canali selezionati potranno includere

Gaijin Entertainment : la maggior parte se non tutti gli sviluppatori sono pronti ad abilitare il pieno cross-play : Gaijin Entertainment, sviluppatore e publisher russo di titoli come Star Conflict, War Thunder, Crossout e Enlisted, è stato tra gli studi che hanno recentemente manifestato il loro scontento per la decisione di Sony di limitare l'approvazione al loro programma beta cross-play su console. Hi-Rez, allo stesso modo, ha espresso lo stesso sentimento.Tuttavia, come riporta Wccftech, il presidente di SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, ha affermato ...

Chiusura domenicale negozi - stop al testo della maggioranza : si riparte con le audizioni : Ripartono le audizioni e si apre a nuove modifiche il testo della legge sulla Chiusura domenicale dei negozi: il relatore, il leghista Andrea Dara, spiega che il testo base ha subito ingenti modifiche rispetto alle prime ipotesi e quindi si procederà con nuove audizioni per valutare eventuali modifiche.Continua a leggere

Agromafie - volume d’affari in crescita : 24 - 5 miliardi di euro nel 2018. maggior parte delle denunce è per caporalato : 24,5 miliardi di euro: è il volume d’affari complessivo annuale delle Agromafie, che nel 2018 ha avuto un aumento del 12,4%. Una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale, immune alle tensioni sul commercio mondiale e alle barriere per la circolazione delle merci e dei capitali. Non solo, dati della Guardia di Finanza, diffusi in occasione della presentazione del VI Rapporto sulle Agromafie ...

DopoFestival 2019 : Rocco Papaleo parte con maggiore brio rispetto ai colleghi del Festival. Cult Fegiz rapper : [live_placement] Davanti a una prima serata sanremese soporifera nonostante la presenza di Claudio Bisio e Virginia Raffaele facesse presupporre il contrario (mai chiamare due comici a condividere lo stesso palco, finiscono inevitabilmente a pestarsi i piedi), era davvero facile realizzare un DopoFestival che avesse maggiore brio.In onda all'una di notte, Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto chiedono ai giornalisti ...