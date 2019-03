Incidente a Monopoli | camion resta sospeso sul ponte | SS16 chiusa - Sky TG24

tg24.sky

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La motrice del mezzo è finita fuori strada, fermandosi in bilico sul ciglio della Statale 16. Lievemente ferito l'autista. In corso le operazioni per rimuovere il tir

