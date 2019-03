DUMBO di Tim Burton - La recensione

DUMBO - la recensione : perché vedere - o evitare - il film di Tim Burton : Sono proprio i figli di Holt, in particolare Milly con la sua passione per la scienza, a scoprire che l'elefantino tanto vessato, e separato pure dalla madre, può volare. Con, o senza, una semplice ...

DUMBO torna a volare. Tim Burton : 'Quell'elefantino sono io. Puro e incompreso come gli artisti' : ROMA - Calzini colorati, camicia blu elettrico e occhialoni da sole scuri. Ecco Tim Burton a Roma, per presentare Dumbo, remake del capolavoro Disney del 1941 ma anche per ricevere, stasera, il David ...

Tim Burton : “A Fellini devo tutto. Il mio DUMBO? Un diverso - un emarginato strano e incompreso che alla fine ce la fa" : Da Gotham a Sleeping Hollow, dalla Fabbrica di Cioccolato a Fleet Street, da HalloweenTown alla Casa Bianca: Tim Burton ama da sempre stupire il suo pubblico di affezionati come ricordare che tutti possiamo a nostro modo volare, sognare e avere una famiglia. Basta volerlo. Lo fa anche nella nuova versione live action di "Dumbo" basata sull'amatissimo classico animato uscito nel 1941 e per l'uscita italiana – prevista il 28 marzo prossimo ...

Il nuovo 'DUMBO' domani al cinema. Tim Burton : "L'elefantino sono io" : Come mai ha scelto un cognome italiano, Medici, per il proprietario del piccolo circo? "Perché nel mondo circense in America c'era una forte presenza di italiani. Io poi sono cresciuto a Burbank dove ...

Tim Burton : «Il mio DUMBO un inno alla diversità» : È contro l'utilizzo degli animali negli spettacoli? Pur avendo fatto un film sul circo devo dire che non l'ho mai amato, fin da piccolo i clown mi facevano terrore e non mi piaceva vedere gli animali ...

Tim Burton 'DUMBO - il mio elefantino freak che vi ruberà il cuore' : 'Sono felice e onorato di ricevere il premio da Roberto Benigni. Amo Roma gesticolo come gli italiani, a volte chi non mi conosce pensa che lo sia'. Insolitamente ciarliero e sbarbatissimo, Tim Burton ...

Colin Farrell è il protagonista del film 'DUMBO' : 'Lavorare con Tim Burton è qualcosa di magico' : L'attore Colin Farrell racconta la sua esperienza sul set di Dumbo sotto la direzione di Tim Burton e il suo rapporto con il successo. a cura di NRCinema News

Elisa doppia e canta nella versione italiana di DUMBO di Tim Burton : Elisa sarà nella versione italiana del nuovo film Disney live action "Dumbo" (nelle sale dal 28 marzo) diretto da Tim Burton. La celebre artista darà la propria voce a Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici. Un personaggio che passa la maggior parte del suo tempo isolata in una vasca, abituata a stare in disparte, e quando il pubblico la incontra per la prima volta non è sicuramente l'artista più felice all'interno della famiglia ...

DUMBO : ecco nuovi poster e clip inedite del live-action di Tim Burton! : Dumbo: ascolta l’adattamento aggiornato di “Baby Mine”, guarda i nuovi poster e un video inedito dietro le quinte! Dumbo: Walt Disney Studios ha pubblicato online la nuova versione in formato integrale di “Baby Mine” realizzata dagli Arcade Fire. Oltre alla famosa canzone del classico d’animazione sono stati diffusi nuovi poster e una clip inedita dietro le ... Leggi tuttoDumbo: ecco nuovi poster e clip ...

Elisa canta Baby Mine per la colonna sonora di DUMBO del remake firmato Tim Burton : Elisa canta Baby Mine e prende il posto degli Arcade Fire nella versione italiana del remake del celebre film che per l'occasione porta la firma di Tim Burton. Sarà la voce italiana più internazionale a cantare le parole del tema principale di un film che narra le vicende e le sofferenze di un elefantino con le orecchie gigantesche e che Elisa ha amato fin da quando era bambina, rispecchiandosi nelle sue fragilità. Nella sua più recente ...

Ecco il dietro le quinte del "DUMBO" di Tim Burton : Uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 28 marzo, il live action firmato Tim Burton di ' Dumbo ', il famoso cartone animato Disney del 1941, il cui protagonista è un tenero elefantino ...