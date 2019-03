Copyright | la riforma è stata approvata | e ora cosa cambia?

Riforma del Copyright - Google : 'Danni all'economia digitale' : Google: 'Danno all'economia digitale' Dalle parti di Facebook per il momento tutto tace e non ci sono state dichiarazioni all'indomani della Riforma, nemmeno ufficiose, come invece è avvenuto per ...

Sì alla riforma del Copyright. L'Europarlamento si spacca ma gela i colossi di internet : Il blitz che poteva far saltare la riforma del copyright è sfumato per cinque voti. Perché è vero che il testo definitivo è stato approvato dal Parlamento con 348 sì e solo 274 no, 36 gli astenuti,, ...

Riforma del Copyright - il Web cambierà irreversibilmente - novità anche sui contenuti caricati dagli utenti : Dopo un negoziato durato mesi, il Parlamento europeo con 348 voti a favore ha approvato la Riforma del Copyright, una direttiva che cambierà irreversibilmente il Web. La nuova misura, infatti, estende l’applicazione del diritto d’autore anche alla piattaforme online (quali Facebook, Google News e Yo

Riforma del Copyright : un buon compromesso che apre a qualche rischio : Con il voto di Strasburgo la Riforma del copyright è in dirittura d'arrivo. È stato un lungo e combattuto percorso, la sintesi finale che la direttiva esprime trova sui punti più controversi una buon equilibrio anche se è difficile nascondere che apre anche a qualche rischio.È certamente positivo il principio sancito dall'art 15 che impegna gli Stati membri a provvedere perché sia pagato l'utilizzo dei ...

?Riforma Copyright approvata : cosa cambia per il diritto d’autore online : Riforma Copyright approvata: cosa cambia per il diritto d’autore online Ha fatto discutere e continua a far discutere la riforma sul diritto d’autore votata a Strasburgo e approvata con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Vediamo cosa prevede la Riforma Copyright e cosa cambia. Partendo col dire che non cambia nulla per gli utenti. L’intervento normativo riguarda i rapporti tra i produttori di contenuti e le piattaforme del web ...

Il Parlamento europeo approva la riforma del Copyright : Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul copyright nel mercato unico digitale, ponendo fine a tre anni di lunghi e difficili negoziati, segnati dalle polemiche per la necessità di ...

Copyright - via libera del Parlamento europeo alla riforma : Il momento era atteso da tantissime persone e finalmente è arrivato: è di questi minuti infatti la notizia che il Parlamento europeo ha approvato la nuova legge sul Copyright. Come ricordavamo ieri in un nostro precedente articolo in merito all'argomento, si tratta di una legge che mira a salvaguardare, su Internet, i contenuti prodotti da editori, giornalisti o artisti di vario genere. L'assemblea di Strasburgo aveva bocciato la legge lo scorso ...

Parlamento Ue approva riforma Copyright : ANSA, - STRASBURGO, 26 MAR - Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d'autore. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove ...

Copyright - perché i veri sconfitti della riforma sono i cittadini (e non i giganti del web) : Il Parlamento europeo, alla fine, ha detto sì e approvato la Direttiva di riforma della disciplina europea sul diritto d’autore. Si potrebbe dire che hanno vinto i titolari dei diritti d’autore e gli editori di giornali e hanno perso i giganti del web o – e qualcuno nelle prossime ore lo scriverà certamente – che la creatività e la cultura europee hanno prevalso sulla tecno-industria americana ma si sbaglierebbe. In realtà, probabilmente, gli ...

