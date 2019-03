Cittadinanza anche per Adam - l’altro eroe del bus : "Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare" così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato ieri a sorpresa il suo via libera alla concessione della Cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne-eroe del bus dirottato il 20 marzo nel milanese che appresa la notizia ha detto: "Sono contentissimo".Il ragazzino, che con il suo cellulare ha lanciato l’allarme dal pullman, ha voluto ringraziare pubblicamente ...

Non solo Ramy <br>Cittadinanza anche ad Adam - l’altro eroe del bus : ...

Falsa Cittadinanza - indagine anche nel Novarese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Falsa cittadinanza, indagine ...

Ramy a Sky Tg24 : “La Cittadinanza la meritano anche gli altri” : Ramy a Sky Tg24: “La cittadinanza la meritano anche gli altri” Il 13enne di origini egiziane che ha chiamato i soccorsi durante il sequestro dell’autobus da parte di Ousseynou Sy commenta la decisione di Salvini di dargli la cittadinanza italiana: “Sono nato qui e mi sento già italiano, ho pensato solo a salvare i miei ...

Ramy a Sky Tg24 : "La Cittadinanza la meritano anche gli altri" - : Il 13enne di origini egiziane che ha chiamato i soccorsi durante il sequestro dell'autobus da parte di Ousseynou Sy commenta la decisione di Salvini di dargli la cittadinanza italiana: "Sono nato qui ...

Rami - Salvini : sì alla Cittadinanza - è come fosse mio figlio. E ora la chiede anche Adam : Salvini dice sì alla cittadinanza a Rami, il ragazzino che ha dato l'allarme ai carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese, e lo invita al Viminale insieme a quattro compagni di...

Cittadinanza (falsa) in 3 giorni : nel business anche un parroco : Un migliaio di cittadinanze itailane falsificate per un giro d'affari di oltre 5 milioni di euro. E nella vicenda era coinvolto persino un parroco. È il "sodalizio criminale" scoperto oggi in Piemonte, tra Verbania e Novara, dalla polizia dopo indagini durate oltre un anno. In manette nell'operazione "Super Santos" sono finiti sette brasiliani che in appena tre giorni sono stati in grado di trasformare 800 brasiliani in cittadini italiani. Ogni ...

Legale Adam : anche a lui la Cittadinanza : ANSA, - MILANO, 26 MAR - Per evitare "fraintendimenti e strumentalizzazioni" dopo "la richiesta di cittadinanza formulata da Ramy Shehata per sé e la propria famiglia", l'avvocato Antonino Ennio ...

Luigi Di Maio : "Subito Cittadinanza a Ramy. Anche Conte è d'accordo" : Luigi Di Maio torna sulla questione della cittadinanza italiana al giovane Ramy, uno dei ragazzini che ha chiamato i carabinieri durante l'assalto al bus a San Donato Milanese."Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali - afferma Di Maio su Facebook -. Quel bambino di origini egiziane ha compiuto un gesto straordinario. Durante l'assalto a San Donato Milanese ha avuto il coraggio di chiamare ...

Bus in fiamme - Ramy : “Cittadinanza? Un sogno. Ma anche per i miei compagni”. La madre di Adam : “L’Italia è il loro Paese” : Ramy e Adam sono i due protagonisti del salvataggio dei 51 bambini dell’autobus di Crema che due giorni fa è stato dirottato e poi dato alle fiamme dal 47enne Ousseynou Sy. I due che hanno dato l’allarme, uno chiamando i carabinieri, l’altro chiamando la madre. “Eroi”, sono stati definiti, mentre loro rifiutano questa narrazione, sia per quel che riguarda quanto accaduto mercoledì all’interno del bus sia per quel ...

Bus incendiato - la mamma di Adam : Cittadinanza anche per mio figlio. : È d’accordo sul dare la cittadinanza italiana a Rami, il ragazzo egiziano nato a Milano che ha salvato i compagni del bus dirottato a San Donato milanese. Ma lo ius soli, la legge sulla cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia rimasta al palo nella scorsa legislatura, «non è nel contratto né nell’agenda di governo». A ribadirlo è il vicepr...

Salvini : Cittadinanza presiosa - come si può dare si può anche togliere : Roma – “Spero che i ragazzi abbiamo il giusto riconoscimento, stiamo valutando. La cittadinanza e’ preziosa, la cittadinanza si puo’ dare, e si puo’ togliere. Non e’ il biglietto del luna park come ci facevano credere in passato”. Lo dice Matteo Salvini, ospite di Mattino cinque, parlando dei bambini che hanno dato l’allarme dal bus sequestrato da Ousseynou Sy. L'articolo Salvini: cittadinanza ...

Ramy - lo studente eroe : "La Cittadinanza? La sogno. Ma dovrebbero darla anche ai miei fratelli e compagni stranieri" : "Se mi daranno davvero la cittadinanza italiana sarò felice. Per essere schietti, è il mio sogno. Ma allora dovrebbero darla anche a mio fratello e ai miei compagni di classe di origine straniera che vivono in Italia da tanto tempo e magari sono pure nati qui". Questo è il desiderio che Ramy Shehata confessa in un'intervista a Il Corriere della Sera. Il ragazzo si è reso protagonista insieme ai compagni del ...