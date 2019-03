Stefano e Belen insieme? De Martino non cede | nuova risposta a Made in Sud

Belen Rodriguez intervistata sulla storia con Stefano De Martino a Verissimo : Dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, non è tardato il commento di una delle sue ex fidanzate più note, Belen Rodrigues

Belen Rodriguez : 'Mi sono riavvicinata a Stefano - ma ci vado piano. Corona? Gli voglio bene - ma è irrecuperabile' : 'sono in pre-ciclo: se dovessi mettermi a piangere all'improvviso, è per quello'. Esordisce scherzando Belen Rodriguez , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . La showgirl argentina ha parlato di ...

Belen sul presunto ritorno di fiamma con Stefano : 'Piano - faccio ciò che mi dice il cuore' : Belen Rodriguez, oggi pomeriggio, sarà ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La più grande di casa Rodriguez, nel salotto di Canale 5, non ha parlato solamente della sua nuova esperienza di lavoro a Colorado ma anche della sua attuale situazione sentimentale. La showgirl argentina, dopo aver chiuso la relazione con Andrea Iannone, sembra che non abbia più trovato un uomo da porre al suo fianco per costruire una storia ...

Belen a "Verissimo" : "Con Stefano faccio quello che dice il cuore ma ci vado cauta" : Belen Rodriguez ha aspettato che Stefano de Martino facesse la prima mossa, prima di colpire. Dopo l'intervista rilasciata dal ballerino a Domenica In, anche la showgirl ha rotto il silenzio. Lo ha fatto, nel corso di un'intervista a Verissimo raccontando il motivo della fine della loro storia.Belen svela i motivi della fine delle sue nozzeNel corso dell'intervista al programma di canale 5, Verissimo, Belen Rodriguez ha parlato della sua vita ...

Belen Rodriguez : "Stefano De Martino? Faccio quello che mi dice il cuore" : Belen Rodriguez, per la prima volta in tv, parla a Verissimo del suo riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino: “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano Faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e Faccio quello che mi dice il cuore. Ho ...

Belen Rodriguez : 'Con Stefano ce la metto tutta - Fabrizio Corona è irrecuperabile' : Dopo mesi di silenzio e gossip senza fine sulla sua vita privata, Belen Rodriguez ha finalmente rilasciato un'intervista in tv per fare un po' di chiarezza; sabato 23 marzo, infatti, andrà in onda su Canale 5 il confronto che la showgirl ha avuto con Silvia Toffanin a Verissimo. Sul chiacchierato riavvicinamento con Stefano De Martino, per esempio, la 34enne ha ammesso di seguire il cuore e di mettercela tutta affinché la sua famiglia possa ...