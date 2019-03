Migranti | due sbarchi in 48 ore a Lampedusa

Migranti - due sbarchi a Lampedusa : 11.40 Secondo sbarco nel giro di poche ore a Lampedusa. In nottata è arrivata una piccola barca messa in mare da una "nave madre", con 23 Migranti a bordo, tra cui sette donne e tre bambini. Ieri altri 16 mgiranti erano approdati con un barchino nel porto dell'isola, proprio davanti alla Guardia costiera.

Migranti : due sbarchi in poche ore nel "porto aperto" di Lampedusa : L'aveva detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, nel bel mezzo dell'affaire "Mare Jonio": l'isola "è un porto aperto". In meno di 24 ore si sono registrati due mini sbarchi: ieri pomeriggio sono arrivati in sedici, in modo autonomo, a bordo di un barchino, tra cui tre donne e un bambino; nella notte altri 23, compresi sette donne e tre bimbi, sbarcati direttamente nel porto di Lampedusa, eludendo i controlli. I piccoli sbarchi, del ...

Roberto Saviano umiliato due volte da Salvini : "Mi insulta poi si offende - ma...". La verità su Migranti e ong : Prima insulta, poi si offende se Matteo Salvini replica. Dura la vita per Roberto Saviano. L'autore di Gomorra alla vigilia del voto in Senato sul caso Diciotti ha attaccato pesantemente il ministro degli Interni, definendolo nuovamente "ministro della Malavita" e "buffone sulla pelle dei migranti"

Carpi. Traffico di Migranti : arrestati quattro italiani e due turchi : Operazione dei Carabinieri della compagnia di Carpi (Modena). I militari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dalla procura

Migranti : costrinsero giovane ad abortire e a prostituirsi - condannate due nigeriane : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - costrinsero una giovane donna nigeriana ad abortire, fino ad estrarre il feto con la forza, e a prostituirsi. Con questa accusa il gup di Palermo, Marco Gaeta ha condannato due nigeriane. Vincent Patience, detta Aisha, nigeriana, 39 anni, è stata condannata a 10 anni d

Flixbus - la polizia francese mette in manette due autisti italiani : l'accusa sui Migranti : Dalla frontiera tra Italia e Francia arriva un nuovo caso controverso che riguarda la polizia francese. Due autisti italiani di un pullman Flixbus in servizio sulla tratta Firenze-Barcellona sono stati trattenuti in caserma in Francia e rilasciati il giorno successivo dopo che a bordo del mezzo, dur

Migranti - naufragio al largo dell’isola di Samos : tre morti tra cui due ragazzini : Un barcone di Migranti è affondato nella notte al largo dell’isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un Sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale. Il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato trovato più tardi sulla spiaggia. A bordo si sarebbero trovate almeno 12 persone. Secondo l’Organizzazione internazionale per le ...

Matteo Salvini insultato dal sindaco Pd : "Ma sparati". Ong e Migranti - il vicepremier lo umilia due volte : "Ma sparati. Però si definiscono democratici...". Così su Facebook Matteo Salvini commenta il post del presidente dem della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese. Le parole dell'esponente del Pd ("Ma sparati") a commento di un post del ministro dell'Interno critico

SEA WATCH 3 - FRANCIA CEDE : 'ACCOGLIEREMO 7 Migranti'/ Salvini : 'C'è un problema politico tra i due Paesi' : Sea WATCH 3, FRANCIA: 'ACCOGLIEREMO 7 MIGRANTI'. Passo indietro di Parigi, Matteo Salvini soddisfatto: 'Col dialogo si risolvono problemi'.

Diciotti - la difesa di Salvini : «Sequestro dei Migranti? Scesero due ore dopo l’ok» : Il ministro dell’Interno difende una «decisione collegiale» presa per la «sicurezza nazionale» e attacca il tribunale dei ministri di Catania. La relazione rivista con Giulia Bongiorno

Migranti : Sea watch - 'Non partono dalla Libia perché ci sono onde alte due metri' : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Questo è il motivo per cui oggi non ci sono partenze dalla Libia: onde alte oltre due metri. Ci meritiamo, tutti, una discussione basata sulla verità". Così, su Twitter, la ong Sea watch. "Mentre la propaganda parla di 'no ong, no partenze', la Procura di Catania ricon

Due Migranti in bici uccisi da "pirata" : 14.07 Due giovani di circa 20 anni, un gambiano e un senegalese, sono stati investiti e uccisi da un'auto mentre erano in bicicletta, nel Casertano. Il conducente si è dato alla fuga. L'incidente è avvenuto sulla Statale 7 bis, nel tratto che va da Nola-Villa Literno a Capua. Dalle prime indagini, sul posto non si evidenziano segni di frenata. Non sono stati ancora trovati testimoni, né sono presenti telecamere nella zona.

Migranti : inquirenti - 'Per due giorni nessuna motovedetta libica è intervenuta' : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - "Non può pertanto ritenersi ingiustificata la scelta del comandante della motonave Sea watch 3 di dirigersi, a partire dal 21 gennaio, verso Nord alla ricerca di un POS". E' quanto dicono gli inquirenti che hanno aperto un'inchiesta sullo sbarco dei 47 Migranti a Catani