L’Ue non bandisce Huawei dal 5G | ma non cede e dice | restiamo uniti

Tercas - Moavero : “Valuteremo richiesta danni alL’Ue”. Vestager : “Non abbiamo ancora deciso se faremo appello” : L’Italia potrebbe fare richiesta di risarcimento alla Commissione Ue dopo la sentenza del Tribunale Ue sul salvataggio di Tercas compiuto dalla Popolare di Bari. Roma “esaminerà l’importante sentenza, che chiarisce molti aspetti che si erano sostenuti all’epoca, e farà tutte le valutazioni”, ha detto al suo arrivo al comitato esecutivo dell’Abi il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. La sentenza, ha aggiunto, “è ...

Clima - Conte : “L’Ue deve dedicare il meglio della sua capacità - gli sforzi nazionali da soli non bastano” : L’Italia sostiene “un approccio ambizioso dell’UE ai cambiamenti Climatici“: queste le parole presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle sue comunicazioni alla vigilia del prossimo Consiglio europeo. “Alla sfida, l’UE deve dedicare il meglio della sua capacità di adattamento ai mutamenti globali. Gli sforzi nazionali da soli non bastano – aggiunge Conte –. Il tema della sostenibilità ...

Squalifica Ronaldo - Gazzetta tutta contenta che L’Uefa non ha inserito la provocazione ai tifosi : Sembra TuttoJuve Sembra di leggere TuttoJuve alla pagina 12 della Gazzetta dello Sport. Pagina dedicata all’indagine della Uefa sul gesto di Cristiano Ronaldo nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid. Dettaglio ignorato sia dalla Uefa sia dal quotidiano che già dalla scelta della foto fa capire la propria linea. Ronaldo viene infatti ripreso frontalmente mentre si esibisce in un esplicito invito sessuale; in Spagna, invece, ...

Clima - l’agricoltore che ha fatto causa alL’Ue : “Siccità non è eccezione - si perde il raccolto e non solo. Misure inadeguate” : “Spesso si pensa che il cambiamento Climatico sia qualcosa di invisibile e a lungo termine, ma noi che viviamo in montagna stiamo vedendo già adesso gli effetti disastrosi che sta provocando sul nostro territorio”. Giorgio Elter è un agricoltore che da oltre trent’anni vive in Valle D’Aosta. È uno dei dieci cittadini europei che si sono rivolti alla Corte di Giustizia Europea per denunciare l’inadeguatezza delle politiche europee in materia ...

Juventus - media spagnoli : “Cristiano Ronaldo sotto inchiesta”. Ma per L’Uefa “non c’è nessun fascicolo” : Cristiano Ronaldo che indica i suoi attributi in segno di esultanza per la clamorosa vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid in Champions League è diventato l’immagine simbolo di quella partita e all’indomani, ha conquistato le prime pagine dei quotidiani sportivi. Ora però quel gesto potrebbe costare caro a Cr7 perché, secondo i media spagnoli, sarebbe finito sotto inchiesta e rischierebbe una squalifica in vista dei ...

Porto-Roma - L’Uefa precisa : “ecco perchè l’arbitro non è andato al Var” : “L’arbitro si trovava vicino all’azione e ha visto il potenziale episodio dal vivo, non ravvisando alcun fallo”. L’Uefa commenta così in relazione alla partita di Champions League tra Porto e Roma e sulla decisione di non valutare al Var il contatto in area di rigore con Schick e Marega. Sul sito dell’organizzazione si legge che l’arbitro Cakir “ha deciso di ritardare la ripresa del gioco per ...

Porto-Roma - il comunicato delL’Uefa sui casi Var non convince affatto : i dettagli : Porto-Roma continua a far discutere, l’Uefa ha diramato un comunicato nel quale analizza i casi da moviola senza però chiarire al meglio l’accaduto L’Uefa è intervenuta con un comunicato per tentare di sedare le polemiche post Porto-Roma. I giallorossi hanno molto protestato per la gestione del finale di gara da parte dell’arbitro Cakir e le spiegazioni dell’Uefa di certo non basteranno a calmare gli animi. ...

Perché l’Italia non riesce a spendere i fondi che L’Ue le assegna? Monti in diretta : Milena Gabanelli e il senatore a vita Mario Monti risponderanno in diretta alle vostre domande sull’Europa

Secondo il Guardian - l’Unione Africana non accetterà il piano delL’Ue di creare “centri regionali di sbarco” per i richiedenti asilo : Il Guardian dice di avere ottenuto un documento che mostrerebbe la volontà degli stati dell’Unione Africana di bocciare la proposta dell’Unione Europea riguardo la creazione dei cosiddetti “centri regionali di sbarco”, ovvero strutture fuori dall’UE dove i migranti soccorsi nel

Vytenis Andriukaitis : “Il cambiamento climatico non si può affrontare da soli - serve L’Ue” : Vytenis Andriukaitis si è trovato in una posizione complicata. Come Commissario Ue per la salute e la sicurezza alimentare ha dovuto combattere non solo contro gli anti-vaccinisti, ma anche contro chi pensa che il cambiamento climatico sia una bufala. E non è un caso che il primo tema discusso sia relativo al livello di polveri sottili osservato ne...

Paradisi fiscali - la Svizzera non è inclusa nella lista nera del riciclaggio delL’Ue : La Svizzera non è nella lista nera dei Paesi ad alto rischio di riciclaggio dell’Unione europea. L’elenco è stato presentato a Strasburgo dalla commissaria europea per la giustizia Vera Jourova. La lista elenca gli Stati terzi che secondo Bruxelles non hanno una legislazione sufficientemente severa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono 23 i Paesi a rischio secondo l’Ue: Afghanistan, Samoa americane, ...

La nomina fulminea di Martin Selmayr a segretario generale della Commissione europea non ha rispettato le leggi europee - dice un’indagine delL’Ue : La mediatrice europea Emily O’Reilly ha chiuso definitivamente il caso relativo al cosiddetto “Selmayr gate”, uno scandalo di cui si era parlato molto nel marzo scorso e che aveva riguardato il principale collaboratore del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.

Giuseppe Conte : “L’Italia non è isolata - ma serve una scossa per rianimare L’Ue” : In un'intervista a Politico, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a rassicurare l'Europa sulle posizioni del suo governo. Per l'inquilino di Palazzo Chigi l'Italia non è isolata e lo scontro con la Francia è dovuto solo a delle incomprensioni. Ma il messaggio di Conte verso l'Ue è chiaro: serve una "scossa per rianimarla".Continua a leggere

Tav - Travaglio replica a Delrio : “Non dobbiamo restituire nulla alL’Ue - perché non ci finanzia prima della fine dei lavori” : Confronto vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd Graziano Delrio sul Tav Torino-Lione. Travaglio obietta all’ex ministro dei Trasporti, leggendo un documento dell’Osservatorio sull’Alta velocità, diretto dal commissario Paolo Foietta: “Era il dicembre del 2017 e la presidenza del Consiglio era quella di Paolo Gentiloni. E c’è scritto: ‘Non c’è dubbio ...