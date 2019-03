LIVE Italia-Liechtenstein in DIRETTA | azzurri a caccia del bis con Quagliarella e Kean

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Appuntamento alle ore 20:45 di questa sera per il secondo incontro delle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 per la Nazionalena allenata da Roberto Mancini: gliospiteranno in quel di Parma il modesto, battuto in casa dalla Grecia per 2-0 nella prima partita.L’esordio della nostra compagine è stato positivo con la vittoria per 2-0 ai danni della Finlandia, ma è lecito attendersi qualcosa di più soprattutto dal punto di vista realizzativo, aspetto in cui l’ha sempre trovato le maggiori difficoltà negli ultimi anni. Cercherà di risolvere tali problemi l’attaccante napoletano Fabio, tornato in Nazionale dopo una lunga assenza sabato, quando in pochissimo tempo è andato più volte vicino al gol. Insieme a lui dovrebbero agire il millennial Moise, in rete all’esordio da titolare tra i grandi e atteso ...

