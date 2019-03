huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) E' di Kirk Hargreaves un fotografo semplice, impiegato del consiglio comunale di Christchurch, l'immagine della dignità, muta effige religiosa, sguardo di commozione che non tralascia la fierezza che non dimentica integrità e conforto. E' il volto dipinto di, primo ministro neozelandese , appena poco dopo la strage di Christchurch.E' il 16 marzo, hidjab nero con sottile filo prezioso a cornice, che copre i capelli, a mani giunte, mentre il fotografo ne cattura il profilo, attraverso un vetro. Questa fotografia che evoca le figure femminili ritratte dalla pittura dei grandi stretti dall'abbraccio della storia dell'arte, e che ritorna comeintensa nelle donne di un'artista di oggi, delicato e struggente, Bill Viola .In questo misto di passato, restato nella bellezza indenne per i secoli e immerso nella contemporaneità per caso tragico, che ...

F_DUva : Oggi come 25 anni fa, è grande il dolore per l'omicidio di #IlariaAlpi e #MiranHrovatin, uccisi mentre indagavano s… - HuffPostItalia : La luce e il dolore negli occhi di Jacinda Ardern - ElySiosopulos : RT @ElySiosopulos: Vagano nella notte vasti gli autobus, anime in pena, scrigni di luce pallida, tremanti, vuoti, utili soltanto a chi è lo… -