Jussie Smollett scagionato sulla finta aggressione | ‘Accuse false | lui vittima diffamata’

Arrestato l'attore Jussie Smollett : inscenò un attacco razzista per farsi pubblicità : l'attore statunitense Jussie Smollett , che a gennaio aveva denunciato di essere stato vittima di un'aggressione razzista e omofoba , è stato Arrestato dopo essere stato incriminato per aver inventato ...

Empire - arrestato Jussie Smollett : l'aggressione subita non sarebbe stata vera : Un caso che ha dell'incredibile, che potrebbe concludersi con la vittima che diventa colpevole e rischia di finire dietro le sbarre. A fine gennaio vi avevamo riportato la notizia del l'aggressione ai danni di Jussie Smollett , l'interprete di Jamal in Empire . L'attore aveva accusato due uomini di averlo aggredito, picchiando ed insultandolo con commenti omofobi e razzisti, fino a stringergli una corda intorno al collo.Immediate le ...

Chicago - l'attore Jussie Smollett incriminato per finta aggressione : l'attore nero, uno dei leader della comunità gay nel mondo dello spettacolo, aveva raccontato che, mentre stava camminando da solo in centro a Chicago , lo scorso 29 gennaio, era stato circondato e ...

Empire - Jussie Smollett rischia tre anni di carcere per falsa testimonianza : Jussie Smollett è stato arrestato per aver inscenato l'aggressione razzista ed omofoba che avrebbe subito nelle scorse settimane a Chicago

Caso Jussie Smollett : l’attore accusato di aver inscenato l’aggressione : Una svolta imprevista nel Caso di Jussie Smollett : l’attore colpito da un’aggressione a sfondo razziale e omofobo poche settimane fa avrebbe in realtà costruito a tavolino l’episodio e solamente fatto finta di essere stato assalito da due ragazzi. Mercoledì notte, in data 20 febbraio, l’attore è stato infatti accusato dalla polizia di Chicago di aver inscenato tutto e questo getta ovviamente una luce tutta nuova ...

Lo strano caso di Jussie Smollett e il vittimismo di professione : Serve una nuova parola per l’ipocondria da crimini sociali. È quello che sostiene un editorialista del New York Times Magazine a commento della bizzarra vicenda di Jussie Smollett , attore della serie tv “Empire”, che è passato da vittima a mitomane nel giro di poche settimane. Prima i fatti, o quel

L'attore Jussie Smollett avrebbe organizzato l'attacco omofobo di cui è stato vittima : ... attivista per i diritti Lgbt e volto di Jamal Lyon in 'Empire' , la serie tv trasmessa dalla Fox , in Italia su Sky, ambientata nel mondo dell'hip-hop e delle case discografiche, in cui ha fatto ...