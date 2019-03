Catania | la stuprano e filmano tutto Poi un sms | Lo rifacciamo?

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Prima l'hanno fatta bere e stuprata in gruppo, riprendendocon lo smartphone poi le hanno persino mandato un messaggio e uno dei video girati per chiedere di rifarlo. È successo a, dove sono stati fermati oggi tre giovani italiani tra i 19 e i 20 anni. A denunciare lo stupro - avvenuto lo scorso 21 marzo - è stata la stessa vittima, una 19enne statunitense in Italia da tre mesi per fare la baby sitter "alla pari" in una famiglia del posto. I tre l'avrebbero avvicinata in un bar di via Teatro Massimo dove lei era andata con un'amica e poi era rimasta sola. Dopo averle offerto qualche drink, i giovani l'hanno convinta a spostarsi in un altro locale della zona, per poi costringerla a salire sull'auto di uno di loro e violentarla a turno. Poi, nei giorni successivi, le hanno inviato uno dei video. "Lo?", le ha chiesto uno dei giovani. Così la ragazza - che non parla ...

StefanoDRUMSCA : Catania, stuprano in gruppo una 19enne americana e riprendono la violenza. Fermati tre giovani - Il Fatto Quotidiano - UrsulaKraus : Schifosi e maledetti!!! - TutteLeNotizie : Catania, stuprano in gruppo una 19enne americana e filmano la violenza con il cellulare… -