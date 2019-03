Vittoria | cede dose di hashish | arrestato algerino

F1 Mercedes - Wolff : «A Melbourne la Vittoria più bella di Bottas» : ROMA - Toto Wolff ha "scoperto" Valtteri Bottas nel 2008 e da allora ha visto praticamente ogni sua gara. Ma quella di domenica a Melbourne, conclusa con una vittoria, è stata la più bella in assoluto ...

Golf – Internazionali di Spagna : Alessia Nobilio sfiora la Vittoria - l’azzurra cede in finale alla francese Candice : Secondo posto per l’atleta italiana, superata in finale dalla francese Mahe Candice alla 21ª buca, la terza di spareggio Alessia Nobilio si è classificata al secondo posto nello Spanish International Ladies Amateur Championship “Copa S.M. La Reina”, disputato sul percorso dello Zaudìn Golf Club (par 71) di Tomares in Spagna, dove è stata superata in finale dalla francese Mahe Candice alla 21ª buca, la terza di spareggio. l’azzurra è ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i precedenti tra Italia ed Irlanda. Una sola Vittoria azzurra nel torneo : Terzo appuntamento, secondo consecutivo in casa, per quanto riguarda la Nazionale Italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2019. Gli azzurri affrontano domenica pomeriggio i campioni in carica e detentori del Grand Slam dell’Irlanda in un match sulla carta ovviamente già scritto: servirà un miracolo alla banda guidata da Conor O’Shea per ribaltare il pronostico. A parlare chiaro è ovviamente la differente qualità delle due compagini, a ...

Spal-Fiorentina 1-4 - succede di tutto : Semplici accarezza la Vittoria poi Pioli dilaga

Roma-Porto - Champions League 2019 : i precedenti. Dragoni bestia nera giallorossa - nessuna Vittoria contro i portoghesi : Ormai ci siamo! Riprende domani, martedì 12 febbraio, il cammino della Roma nella Champions League 2018-2019 di calcio. La formazione giallorossa accoglie il Porto nella partita di andata degli ottavi di finale, in una sfida fondamentale per la stagione degli uomini di Eusebio Di Francesco. La squadra sembra aver ritrovato qualche certezza dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia con la disfatta di Firenze, ma il momento resta delicatissimo. ...