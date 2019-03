Viaggi tribali | dove il paradiso è condiviso

vanityfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Venite a trovarciVenite a trovarciVenite a trovarciVenite a trovarciVenite a trovarci«Potrei vedere gli alloggi del personale?». È questa una delle prime domande che dovremmo fare all’arrivo in un albergo (un resort, un lodge, un campo tendato…) che condivide il luogo con una comunità locale. È quasi sempre in un’area naturale remota, o un’isola, una riserva, magari protetta. Spesso gli hotel, soprattutto quando sono isolati, assumono parte dello staff tra i vicini, a volte proprio nel villaggio accanto. Per scelta spontanea, oppure obbligati dalla legge, come capita in vari Paesi, e le due comunità umane, l’albergo da una parte e i residenti dall’altra, convivono e interagiscono, ma non sempre a beneficio di tutti. E gli alloggi dicono molto sul reale rapporto tra una struttura e il suo rapporto con il mondo che la ospita. Nonostante le dichiarazioni di intenti e le foto di ...

