Scandalo De Vito | ecco l' inchiesta segreta Tangenti e Acea | spunta il sistema

(Di lunedì 25 marzo 2019) L'ad dell'azienda elettrica Donnarumma avrebbe pagato il grillino e Mezzacapo tramite sponsorizzazioni fasulle. Stesso metodo corruttivo usato da Giulio Gravina di Italpol e Davide Zanchi, interessato alla speculazione degli ex Mercati Generali. Ruolo-chiave per Stefania Scorpio, la donna che organizza il “Concerto di Natale in Vaticano” «I soldi? Dividiamoceli subito!».le intercettazioni che fanno tremare il M5S " Marcello Dee la morte del mito dell'onestà del Movimento 5 Stelle"

