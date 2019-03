INCENDI / dall'inizio del 2019 un incendio al giorno per caldo e siccità : Per ricostituire i boschi andati in fiamme " precisa la Coldiretti " ci vorranno almeno 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Nelle foreste andate a fuoco " conclude ...

"Sembra un film ma questo è solo l'inizio" : Per Paolo Rigamonti, General Manager e Ad di Mars Italia e co-sponsor della Juventus con m&ms: 'L'iniziativa di oggi lo dimostra: una sfida sportiva che, oltre a un grande passo nel mondo del calcio ...

Yemen - Save the Children : dall’inizio del conflitto 1 - 5 milioni di bambini costretti a fuggire : dall’inizio dell’escalation del conflitto in Yemen, quattro anni fa, più di 19 mila raid aerei hanno devastato scuole, ospedali e importanti infrastrutture, 13 al giorno, più di uno ogni 2 ore. Violenze e distruzione che hanno costretto 1,5 milioni di bambini a fuggire dalle loro case e dai loro villaggi e che in molti casi, più di 1 al giorno, sono stati colpiti dai bombardamenti proprio mentre tentavano di ripararsi in un luogo sicuro. Bambine ...

Italia-Croazia Under21 - amichevole oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Prosegue la fase di avvicinamento dell‘Italia under 21 di calcio agli Europei che verranno ospitati quest’estate dal nostro Paese. Siamo qualificati di diritto proprio per questo motivo e dunque gli azzurrini di Di Biagio giocheranno soltanto gare amichevoli fino alla fine di quella che per gli altri è la fase eliminatoria. L’Italia affronterà oggi alle ore 18.30 a Frosinone i pari età della Croazia: la gara verrà trasmessa in ...

Tfa sostegno : le università di Bologna e Milano hanno pubblicato le date di inizio corsi : Le prove preselettiva del corso di specializzazione Tfa sostegno (tirocinio formativo attivo) si svolgerà su scala nazionale nei giorni del 15 e 16 aprile prossimo (il test prevede di rispondere a 60 domande, di cui alcune sulla comprensione di testi in lingua italiana). Gli aspiranti docenti che supereranno la prima fase avranno accesso alla seconda fase, il test scritto che precederà la prova orale. I candidati che supereranno quest'ultima ...

Impulso freddo a inizio settimana : Lunedì sul bordo orientale dall’alta pressione avremo l’ingresso di aria fredda polare ed instabile da nord, accompagnata da forti venti di grecale e da un calo termico fin 10°C. pressione al suolo tra Lunedì e Martedì con l’ingresso della perturbazione dal nord europa Ma andiamo nel dettaglio: Lunedì avremo un aumento della nuvolosità al nord-est al mattino con primi fiocchi sulle Alpi di confine. Nel ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : la bella prova degli azzurri. Un nuovo inizio per puntare ancora più in alto : Calato il sipario sull’edizione numero 109 dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, andati in scena presso la Super Arena di Saitama (Giappone), è ora di tirare le somme per ciò che concerne i nostri azzurri. La spedizione italiana, in generale, è stata autrice di una rassegna altamente positiva. Le nostre teste di serie in particolare, tralasciando la categoria femminile che merita un discorso a parte, sono riuscite a piazzarsi ...

Juventus-Fiorentina calcio femminile - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domenica 24 marzo alle ore 15.00 andrà in scena l’attesissimo posticipo della diciannovesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina. Nella splendida cornice dell’Allianz Stadium di Torino, per la prima volta, si confronteranno due compagini del torneo nazionale del “Pallone in rosa”. La Vecchia Signora, in vetta con un punto di vantaggio nella classifica generale nei ...

Trofeo Binda 2019 oggi (24 marzo) : orario d’inizio e come vedere la gara in tv : Si correrà nella giornata di oggi il Trofeo Binda 2019, terzo appuntamento della stagione ciclistica internazionale al femminile. Storica classica del calendario del Women’s WorldTour giunta alla 44a edizione, la corsa si disputa in provincia di Varese e ha il suo centro nel comune di Cittiglio, paese di nascita del campionissimo Alfredo Binda da cui il Trofeo prende il nome. Tra le protagoniste più attese spicca senza dubbio ...

Biathlon - Mass start maschile Oslo oggi (24 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi 24 marzo giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: alle ore 16.30 è in programma la Mass start maschile, e l’Italia sarà rappresentata al via da Lukas Hofer e Dominik Windisch, azzurri che rientrano tra i primi 25 della Coppa del Mondo generale. Hofer è reduce dal secondo posto nella sprint e dal sesto nella pursuit e punta ad un grande risultato per rimanere nella top-10 della ...

Biathlon - Mass start femminile Oslo oggi (24 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: oggi, domenica 24 marzo, a partire dalle ore 13.45 è in programma la Mass start femminile, e l’Italia sarà rappresentata al via da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che sono ai primi due posti della Coppa del Mondo generale e si giocheranno la vittoria finale. Wierer è anche in testa alla Coppa di specialità dopo il successo iridato. Di seguito il ...

Cremona-Olimpia Milano basket oggi (24 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sarà la Vanoli Cremona ad affrontare l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nel 23° turno di campionato di Serie A 2018-2019, al PalaRadi, teatro di questo derby lombardo. Le statistiche, in questa partita, vanno in gran parte contro la formazione allenata da Meo Sacchetti: Cremona ha infatti vinto in casa soltanto una volta contro Milano nei suoi trascorsi di A, nella stagione 2011-2012 per 77-73, con 24 punti di Jason Rich. Comprese Coppa ...