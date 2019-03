Karate | Europei 2019 | calendario | programma | orari e tv Le date e come vederli in

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) È iniziato il conto alla rovescia per glidi, che si svolgeranno a Guadalajara (Spagna) da giovedì 28 a domenica 31 marzo. I più forti atleti del vecchio continente si ritroveranno al Pabellón Multiusos per sfidarsi sul tatami e cercare di conquistare la medaglia d’oro. L’Italia è pronta a recitare un ruolo da protagonista in questo evento e dopo il terzo posto nel medagliere ottenuto lo scorso anno, l’obiettivo sarà quello di confermarsi nuovamente tra le nazioni più forti.La manifestazione si aprirà giovedì 28 con le fasi eliminatorie a livello individuale, mentre venerdì 29 ci saranno quelle a squadre. La giornata clou sarà sabato 30, quando verranno assegnati tutti i titoli individuali, mentre domenica 31 si terminerà con le finali a squadre. Glidisaranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo, mentre OASport ...

