Italia-Liechtenstein | le probabili formazioni | Fabio Quagliarella dal 1′ | Moise Kean

(Di lunedì 25 marzo 2019) Martedì 26 marzo allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma (ore 20.45 diretta su Rai 1) la Nazionalena di calcio di Roberto Mancini tornerà nuovamente in campo per il secondo incontro del gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. La compagine nostrana reduce dalla vittoria (2-0) contro la Finlandia se la vedrà sul rettangolo verde emiliano contro il. Sulla carta l’impegno non è impossibile e il CT confida di ottenere altri 3 punti importanti per mettere fieno in cascina e proiettarsi in vista di quel che sarà con fiducia.Solo 2 i precedenti tra le dueed entrambi molto recenti: le due sfide delle qualificazioni al Mondiale 2018 tenutesi a novembre 2016 e giugno 2017, con doppio successo azzurro (4-0 a Vaduz, 5-0 a Udine). Precedenti positivi anche per quanto riguarda le partite dispute a Parma: al “Tardini” l’vanta 5 vittorie e 1 ...

