Il centrodestra vince anche in Basilicata Bardi | ' riscritto la storia' M5s primo

Elezioni regionali Basilicata - vince il centrodestra : chi è il neo-presidente di Regione Vito Bardi : Le Elezioni regionali in Basilicata hanno portato all'elezione di Vito Bardi, candidato del centrodestra, a presidente di Regione. Bardi è un ex generale della Guardia di finanza di 68 anni e il suo nome è stato indicato da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Ecco i risultati delle coalizioni e delle liste e il profilo del neo-presidente.Continua a leggere

