Gli utenti Xbox Live passano un totale di 4 | 28 miliardi di ore in gioco ogni mese

YouTube - l’articolo 13 e le bugie dette aGli utenti per fregarli : YouTube ha intrapreso una campagna contro l’articolo 13 sul copyright a cui ha lavorato la Comunità europea anche dietro la spinta degli editori che ritengono di essere danneggiati dalle violazioni sul diritto d’autore. Google, proprietaria della piattaforma di video streaming, non è certo azienda che si fa soffiare l’opportunità di (Continua a leggere)L'articolo YouTube, l’articolo 13 e le bugie dette agli utenti per ...

L’app Family Locator ha messo a rischio i dati sulla posizione in tempo reale deGli utenti : Family Locator, popolare applicazione per il monitoraggio familiare, pare abbia perso le posizioni in tempo reale di oltre 238.000 dei suoi utenti per settimane L'articolo L’app Family Locator ha messo a rischio i dati sulla posizione in tempo reale degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Bugliano - il Comune italiano che esiste ma non esiste - e diverte Gli utenti Twitter - : I gestori si divertono a beffarsi degli utenti, diramando falsi comunicati e facendo la cronaca cittadina in chiave satirica. Esilaranti sono i commenti degli utenti. Non mancano poi le convocazioni ...

Virus ricatta Gli utenti per farli iscrivere a un canale YouTube - si salvi chi può : Come si fa a ricattare il maggior numero possibile di persone affinché si iscrivano a un canale YouTube? Infettandoli con un Virus. Sembra pazzesco, ma l’idea è stata davvero messa in pratica, e non è la prima volta. I creatori del software malevolo sono alcuni fan sfegatati della stella svedese di YouTube PewDiePie (al secolo Felix Kjellberg). Il loro obiettivo è fare in modo che lo YouTuber vinca la sfida per il canale con più iscritti ...

Samsung ci spiega il rinnovamento totale del Galaxy Store - ora cucito su misura per Gli utenti : Samsung ha rinnovato completamente il suo app Store qualche settimana fa, denominandolo Galaxy Store: ecco cosa ha spinto il produttore a svilupparlo e quali sono i suoi punti di forza. L'articolo Samsung ci spiega il rinnovamento totale del Galaxy Store, ora cucito su misura per gli utenti proviene da TuttoAndroid.

A Pescasseroli in farmacia si prenotano visite e si paga il ticket - la Asl : voGliamo agevolare Gli utenti : Notizia Precedente Marsilio visita l'aeroporto d'Abruzzo a Pescara: punto di riferimento per economia e turismo della Regione Prossima Notizia Affidati lavori sulle strade provinciali per oltre ...

Facebook conservava male le password deGli utenti : Milioni di utenti Facebook potrebbero aver avuto le proprie password conservate in chiaro e in server accessibili ai dipendenti dell'azienda, secondo quanto rivelato dal blog specializzato in sicurezza informatica Krebsonsecurity. A confermare la notizia è stata la stessa azienda, che in una nota ufficiale ha chiarito di aver individuato un archivio di password esposte durante un controllo delle proprie procedure di sicurezza. Gli archivi con ...

Ricerca - Mattarella : “Gli scienziati un’autentica testimonianza di passione civile” : “Il rigore e la professionalità dimostrati da Ricercatrici e Ricercatori di altissimo livello, uniti all’impegno di tanti illuminati sostenitori, contribuiscono in misura rilevante al progresso della nostra comunità, oltre a costituire un’autentica testimonianza di passione civile“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato oggi alla Fondazione Umberto Veronesi, rivolgendosi ...

Bello Figo usa i soldi come fazzoletti. E Gli utenti s'infuriano : Il video pubblicato su Instagram è destinato a far discutere. Il rapper ha condiviso sulla sua pagina social un video nel quale utilizza banconote per soffiarsi il naso. L'autore di 'Pasta col tonno' ...

Google Foto - corretta una vulnerabilità che permetteva di tracciare la posizione deGli utenti : Una vulnerabilità di Google Foto, ora corretta, permetteva a un eventuale malintenzionato di ottenere lo storico della posizione degli utenti. L'articolo Google Foto, corretta una vulnerabilità che permetteva di tracciare la posizione degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Google inviterà Gli utenti Android europei a scegliere l’app di ricerca e il browser predefiniti : Google ha annunciato che garantirà ai proprietari di smartphone Android di conoscere l'ampia scelta di browser e motori di ricerca disponibili per i loro telefoni L'articolo Google inviterà gli utenti Android europei a scegliere l’app di ricerca e il browser predefiniti proviene da TuttoAndroid.

Love - Death and Robots - l’ordine deGli episodi cambia a seconda deGli utenti : Lo scorso 15 marzo ha fatto il suo debutto su Netflix la serie antologica animata Love, Death and Robots, un ambizioso progetto curato dai registi Tim Miller e David Fincher che voleva mostrare le possibilità narrative ed estetiche più estreme dell’animazione di oggi. Secondo alcuni osservatori, però, la collezione di corti animati potrebbe essere interessante anche per un altro motivo: alcuni, infatti, hanno notato che l’ordine ...

Bollette a 28 giorni - ancora uno stop per i rimborsi aGli utenti : (Foto: pixabay.com) Nuovo rinvio per i rimborsi agli utenti nel caso delle Bollette a 28 giorni dei gestori telefonici Vodafone, Wind 3, Fastweb e Tim in Italia. Il Consiglio di stato, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione entro il prossimo 31 marzo, ha deciso di far slittare a fine maggio la decisione definitiva, prorogando così ulteriormente l’attesa di tutti gli abbonati che si sono visti truffati dalla pratica scorretta delle ...